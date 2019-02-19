Червиченко: «Скорее всего, „Спартак“ не станет чемпионом в этом сезоне»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «красно-белые» не смогут взять чемпионство в 2019 году, и это даст толчок к активной работе москвичей на летнем трансферном рынке.
Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление.
Ранее Червиченко заявлял, что «Спартаку» следует избавиться от нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.
Червиченко знает спартак изнутри, без афер он даже на пердив не тянет.
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Откуда этот урод может знать Спартак изнутри? Его туда и близко не подпускают, вот он и бесится периодически изливая грязь. Он свое поганое дело сделал в свое время, можете его записать в свои герои, вы же так любите его комменты, всегда от них в восторге. Червиченко - это помойный кот, подбирающий объедки желтой прессы и вынося их на свет в своей интерпретации, поэтому он так и близок бомжам.
Червиченко знает спартак изнутри, без афер он даже на пердив не тянет.
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Откуда этот урод может знать Спартак изнутри? Его туда и близко не подпускают, вот он и бесится периодически изливая грязь. Он свое поганое дело сделал в свое время, можете его записать в свои герои, вы же так любите его комменты, всегда от них в восторге. Червиченко - это помойный кот, подбирающий объедки желтой прессы и вынося их на свет в своей интерпретации, поэтому он так и близок бомжам.
Ха. Скорее всего это ЛеняКиевский дал понять Кононову, что бабки понадобятся на 2022 год, что бы получить на юбилей чемпионство.
Ха. Скорее всего это ЛеняКиевский дал понять Кононову, что бабки понадобятся на 2022 год, что бы получить на юбилей чемпионство.
Что самое интересное это не смешно!
Что самое интересное это не смешно!
"Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление."
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Привычная логика тарасовца, сходная с женской. То бишь полное отутствие оной... =)))
С каких помидоров у СпаМа при отсутствии новых титулов и эпическом провале в ЕК появится возможность обойти ФФП и "с отличной мотивацией потратиться на усиление"? На продаже новых партий шарфиков своим фанам после очередного шарфопада на "закрывашке"? =D =D =D
"Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление."
================================
Привычная логика тарасовца, сходная с женской. То бишь полное отутствие оной... =)))
С каких помидоров у СпаМа при отсутствии новых титулов и эпическом провале в ЕК появится возможность обойти ФФП и "с отличной мотивацией потратиться на усиление"? На продаже новых партий шарфиков своим фанам после очередного шарфопада на "закрывашке"? =D =D =D
А Червю вообще о Спартаке думать не нужно 😊
А Червю вообще о Спартаке думать не нужно 😊