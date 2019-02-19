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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Червиченко: «Скорее всего, „Спартак“ не станет чемпионом в этом сезоне»

19 февраля 2019, 01:12

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «красно-белые» не смогут взять чемпионство в 2019 году, и это даст толчок к активной работе москвичей на летнем трансферном рынке.

Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление.

Ранее Червиченко заявлял, что «Спартаку» следует избавиться от нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил ЦCКА навсегда
   13 / 887
19 февраля в 19:55
Скоро юбилей свинофермы, вот там беспредел полный будет!
А ни кто и не отрицает! Свнарня и то подтверждает!
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
19 февраля в 18:53
Да как ты спартак не наряжай - все равно их место 2 лига.
Т34
Т34
   21 / 887
19 февраля в 13:25
1 команда. Сегодня 09:15

Червиченко знает спартак изнутри, без афер он даже на пердив не тянет.
______________________________________________________________


Откуда этот урод может знать Спартак изнутри? Его туда и близко не подпускают, вот он и бесится периодически изливая грязь. Он свое поганое дело сделал в свое время, можете его записать в свои герои, вы же так любите его комменты, всегда от них в восторге. Червиченко - это помойный кот, подбирающий объедки желтой прессы и вынося их на свет в своей интерпретации, поэтому он так и близок бомжам.
Denkuz
Denkuz
   66 / 887
19 февраля в 12:25
Если за спартак уже стыдно до возобновления чемпионата, то не станет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 887
19 февраля в 12:23
Что изменится в Fair play за 3 месяца ???
1 команда
1 команда
   68 / 887
19 февраля в 12:15
Червиченко знает спартак изнутри, без афер он даже на пердив не тянет.
Великолепный
Великолепный
   164 / 887
19 февраля в 12:09
Тренерский штаб пищевика решил не напрягать Лёню Киевского трансферами в зимнее трансферное окно?
Ха. Скорее всего это ЛеняКиевский дал понять Кононову, что бабки понадобятся на 2022 год, что бы получить на юбилей чемпионство.
Alladins
Alladins
   45 / 887
19 февраля в 12:06
У спартака не чаще, чем в 16 лет, рано еще.
Ник Уволен
Ник Уволен
   81 / 887
19 февраля в 11:26
Спартак весной будет биться в переходных матчах ФНЛ.
311
311
   53 / 887
19 февраля в 11:24
Спартак свою норму на сезон уже выполнил, взял картонный кубок!)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 887
19 февраля в 11:23
Он не то что в этом сезоне, а на ближайшие как минимум 3 пятилетки не будет чемпионом. . Картонный кубок выиграли, программу максимум на сезон выполнили. Гыгыгы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Nikola45
   2 / 887
19 февраля в 11:22
Скоро юбилей свинофермы, вот там беспредел полный будет!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   296 / 887
19 февраля в 10:57
Скорее всего Спартак слабый и малоизвестный клуб, я полагаю !
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Miaf
   230 / 887
19 февраля в 09:56
Согласен с Червяком, тут два варианта ( или станет или не станет).
У моего приятеля была черепаха Валя. Так он про неё говорил с юмором: " Валя у меня умная. Кладу для неё дольку яблока в блюдечко, говорю "Валя, айда кушать". Ноль эмоций. Я спрашиваю "Валя, ты идёшь или не идёшь?". И вот ведь умница - или идёт или не идёт". ;)
Nikola45
Nikola45 ответил ОлегаТэ
   13 / 887
19 февраля в 09:51
Когда свинья слишком тяжёлая, уши с хвостом могут и оборваться... ;)
Могут но это не тот случай! Вспоминаем юбилей Симоняна! Как хочешь Тарасовские так и играйте! Вам можно в штрафной руками, можно открытой ногой сзади, Да что там Андриано можно было выяснять отношения и руками, единственное чего не позволили без свистка так это мордобой!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Nikola45
   230 / 887
19 февраля в 09:47
Не факт! Кукоянов Москалевых Карасевых Лапочкиных ни кто с должностей не снимал! А эти ребята умеют тащить свинью не только за уши но и за хвост! Что самое интересное это не смешно!
Когда свинья слишком тяжёлая, уши с хвостом могут и оборваться... ;)
Nikola45
Nikola45
   13 / 887
19 февраля в 09:45
Не факт! Кукоянов Москалевых Карасевых Лапочкиных ни кто с должностей не снимал! А эти ребята умеют тащить свинью не только за уши но и за хвост!
Что самое интересное это не смешно!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   230 / 887
19 февраля в 09:44
"...а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат."
"Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление."
================================
Привычная логика тарасовца, сходная с женской. То бишь полное отутствие оной... =)))
С каких помидоров у СпаМа при отсутствии новых титулов и эпическом провале в ЕК появится возможность обойти ФФП и "с отличной мотивацией потратиться на усиление"? На продаже новых партий шарфиков своим фанам после очередного шарфопада на "закрывашке"? =D =D =D
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил mat73
   669 / 887
19 февраля в 09:24
Чтото он сегодня относительно добрый. Спокойный комментарий высказал
наверно жена с утра дала вот и добрый червивый.
EAGuar As
EAGuar As
   47 / 887
19 февраля в 09:03
В мае узнаем .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
19 февраля в 08:42
Об этом даже Федун говорит. Он посмотрел календарь, следующий юбилей в 22 году...
GKN
GKN
   510 / 887
19 февраля в 08:34
Хотя в тройку войти
STVA 1
STVA 1
   96 / 887
19 февраля в 08:34
Никто не знает что со Спартаком будет.Своих отдают , а гастарбайтеров берут.
mat73
mat73
   168 / 887
19 февраля в 08:32
Чтото он сегодня относительно добрый. Спокойный комментарий высказал
makkie
makkie
   23 / 887
19 февраля в 08:20
Первым делом надо игру наладить, пока рано о чемпионстве думать.
А Червю вообще о Спартаке думать не нужно 😊
legendsofsails
legendsofsails
   766 / 887
19 февраля в 08:07
Нечего комментировать соккерские открытия. Пустота.
sir_Alex
sir_Alex
   104 / 887
19 февраля в 07:36
Не в этом, так в следующем.
SHMEL
SHMEL
   44 / 887
19 февраля в 07:22
Уварен в этом,еще лет пять-семь минимум не станут.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   157 / 887
19 февраля в 07:10
Ну так юбилеи Симонянов не каждый год
Т34
Т34 ответил parallels
   21 / 887
19 февраля в 07:04
летом спартак вновь попробует потрясти пальмы. а вот этого красавца, возможно, с пальмы будет снимать лично федун.
Параллельный, что ты старые фотографии постишь? Этого красавца с фотографии уже стряс питерский зенит, лично Миллер ездил и руководил операцией, потому что другие боялись гнева "Виража".
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