Червиченко: «Скорее всего, „Спартак“ не станет чемпионом в этом сезоне»

19 февраля 2019, 01:12

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что «красно-белые» не смогут взять чемпионство в 2019 году, и это даст толчок к активной работе москвичей на летнем трансферном рынке.

Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с Олегом Кононовым решил первое время не напрягать руководство клуба с покупками. Но не потому, что они такие экономные, просто ударят по всем фронтам чуть позже. Думаю, нынешней зимой команда ограничится тем, что есть. Во-первых, игроков хватает, а во-вторых, требования финансового Fair play сейчас не позволяют крупных трат. А уже летом команда закупится как следует. Скорее всего, «Спартак» не станет чемпионом в нынешнем сезоне, и это будет отличной мотивацией, чтобы владелец потратился на усиление.

Ранее Червиченко заявлял, что «Спартаку» следует избавиться от нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша.