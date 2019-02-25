Манчини: «Роналду не делает в Лиге чемпионов то, что он делал в прошлом»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил шансы «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что первая встреча завершилась победой испанского клуба со счетом 2:0.

«Юве» знает, что ответная игра будет сложной. Нет никакой волшебной формулы, чтобы перевернуть счет. Однако «Ювентус» - опытная команда, в прошлом сезоне они отыгрались после счета 0:3.

Возможно, Роналду не делает в Лиге чемпионов то, что он делал в прошлом, но он всегда забивает важные голы.