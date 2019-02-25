Моуриньо: «Понравилось, что Кепа показал характер»

Бывший наставник «Челси» Жозе Моуриньо прокомментировал поведение вратаря «синих» Кепы в концовке финального матча Кубка лиги против «Манчестер Сити». Испанец отказался покидать поле, вступив в перепалку с главным тренером лондонцев Маурицио Сарри.

У меня в карьере не было таких ситуаций. Понравилось, что Кепа показал характер. Не понравилось, что он поставил тренерский штаб и Кабальеро в неловкое положение.