Ба: «Верю в Головина»

Бывший полузащитник сборной Франции Ибраим Ба поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.
У Головина не самый простой этап в карьере. Он оказался в новой стране, новом чемпионате — сложно сходу освоиться. Сейчас ему, по сути, приходится познавать совершенно новый для себя футбол. В России Александр был главной молодой звездой, но он отправился в Лигу 1, где играет очень много талантливых футболистов. Однако я в него верю. Головин — сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры.
Веля был на пять голов сильнее Кержа , что-то между Мбаппе и Анри
Веля был на пять голов сильнее Кержа , что-то между Мбаппе и Анри
Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Педру Паулета поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
Головин – классный футболист. Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в «Монако», эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение.
Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Педру Паулета поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
Головин – классный футболист. Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в «Монако», эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение.