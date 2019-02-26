Ба: «Верю в Головина»

Бывший полузащитник сборной Франции Ибраим Ба поддержал полузащитника «Монако» Александра Головина.

У Головина не самый простой этап в карьере. Он оказался в новой стране, новом чемпионате — сложно сходу освоиться. Сейчас ему, по сути, приходится познавать совершенно новый для себя футбол. В России Александр был главной молодой звездой, но он отправился в Лигу 1, где играет очень много талантливых футболистов. Однако я в него верю. Головин — сильный игрок, сделавший правильный шаг для своей дальнейшей карьеры.