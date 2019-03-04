«Зенит» поздравил Малафеева с 40-летием

«Зенит» поздравил бывшего вратаря команды Вячеслава Малафеева с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.
Малафеев является воспитанником питерской «Смены», он всю карьеру провел в «Зените», выступая за команду с 1997-го по 2016 год. Всего на его счету 414 матчей за клуб. В 150 поединках Малафеев отстоял на ноль.
По завершении карьеры Вячеслав занял пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.
Надежность. Спокойствие. Уверенность. Все это редко сходится в одном человеке. А если еще и подтверждается мастерством, то это уже удача.
Зениту повезло, что такой мастер как Вячеслав провел свою карьеру в клубе самого северного города миллионера.
Он стал настоящим кумиром миллионов. Кошачьи прыжки, расчетливые выходы на перехваты, чтение игры, руководство линией защиты, характер настоящего лидера. Такой набор качеств дается не каждому, а реализовать их на поле могли вообще единицы. Но он реализовал. И остается навечно номером один в воротах любимой команды. Наш Слава "Валидол".
С днем рождения!"(С) ЗИА
Надежность. Спокойствие. Уверенность. Все это редко сходится в одном человеке. А если еще и подтверждается мастерством, то это уже удача.
Зениту повезло, что такой мастер как Вячеслав провел свою карьеру в клубе самого северного города миллионера.
Он стал настоящим кумиром миллионов. Кошачьи прыжки, расчетливые выходы на перехваты, чтение игры, руководство линией защиты, характер настоящего лидера. Такой набор качеств дается не каждому, а реализовать их на поле могли вообще единицы. Но он реализовал. И остается навечно номером один в воротах любимой команды. Наш Слава "Валидол".
С днем рождения!"(С) ЗИА
Жаль, рановато закончил карьеру.
Мог бы ещё поиграть, как Дино Дзофф, Питер Шмейхель и Джанлуиджи Буффон!
Жаль, рановато закончил карьеру.
Мог бы ещё поиграть, как Дино Дзофф, Питер Шмейхель и Джанлуиджи Буффон!
и пообщался буквально несколько минут, когда была еще команда Петржелы
после пресс-конференции , позитива и с ДР ! Хорошему человеку-зеленого света !
и пообщался буквально несколько минут, когда была еще команда Петржелы
после пресс-конференции , позитива и с ДР ! Хорошему человеку-зеленого света !