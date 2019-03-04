«Зенит» поздравил Малафеева с 40-летием

вчера, 12:06

«Зенит» поздравил бывшего вратаря команды Вячеслава Малафеева с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.

Малафеев является воспитанником питерской «Смены», он всю карьеру провел в «Зените», выступая за команду с 1997-го по 2016 год. Всего на его счету 414 матчей за клуб. В 150 поединках Малафеев отстоял на ноль.

По завершении карьеры Вячеслав занял пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам.