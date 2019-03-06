«Реал» решил расстаться с Солари

СМИ сообщают, что «Реал» решил расстаться с главным тренером команды Сантьяго Солари.
Пока неизвестно, когда это произойдет - в ближайшие дни или в конце сезона. Однако руководство клуба уже ищет замену для тренера.
В шорт-лист входят следующие кандидатуры: Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Жозе Моуриньо.
Я Спартаку из росийских клубов симпатизирую. Зенит терпеть не могу этот газовый мешок!
Я Спартаку из росийских клубов симпатизирую. Зенит терпеть не могу этот газовый мешок!
Пеп нужен и Барсе и сборной Испании!!!
Пеп- это голова!!!)))
Пеп нужен и Барсе и сборной Испании!!!
Пеп- это голова!!!)))
Кажется ты за Зенит или Спартак болеешь, только там такие шаги возможны. А это же Реал!!!
Кажется ты за Зенит или Спартак болеешь, только там такие шаги возможны. А это же Реал!!!
Но очень много командировок по стране, интернет не везде, а с айфона вот только осваиваю,)))
На Реале потренируюсь и к нам в Барсу,))))
Но очень много командировок по стране, интернет не везде, а с айфона вот только осваиваю,)))
На Реале потренируюсь и к нам в Барсу,))))
именно щас аякс и показал истиную силу сливок без судей.
именно щас аякс и показал истиную силу сливок без судей.
ибо реал доказал свой класс, и что без судей этот клуб ни на что не способен,
видать у перца все плохо с баблом что уже не хватило в этом сезоне на судей ни где(
ибо реал доказал свой класс, и что без судей этот клуб ни на что не способен,
видать у перца все плохо с баблом что уже не хватило в этом сезоне на судей ни где(