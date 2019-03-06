«Реал» решил расстаться с Солари

вчера, 10:22

СМИ сообщают, что «Реал» решил расстаться с главным тренером команды Сантьяго Солари.

Пока неизвестно, когда это произойдет - в ближайшие дни или в конце сезона. Однако руководство клуба уже ищет замену для тренера.

В шорт-лист входят следующие кандидатуры: Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Жозе Моуриньо.