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«Реал» решил расстаться с Солари

вчера, 10:22

СМИ сообщают, что «Реал» решил расстаться с главным тренером команды Сантьяго Солари

Пока неизвестно, когда это произойдет - в ближайшие дни или в конце сезона. Однако руководство клуба уже ищет замену для тренера. 

В шорт-лист входят следующие кандидатуры: Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Жозе Моуриньо.

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Козинак
Козинак ответил Vladimir808
   216 / 981
сегодня в 08:57
На бомбардир ушла, неправильно поступила, не понравился новый дизайн,хотя я вот сижу на старом и все почти сидят,нет проблем
Козинак
Козинак ответил bublikyo
   216 / 981
сегодня в 08:56
Перес купил всё! Реал дно без него
Agamaga
Agamaga ответил bublikyo
   119 / 981
сегодня в 00:12
По-твоему 11 сентября это реальная атака террористов?) До чего ты наивный.
Шишанутый
Шишанутый ответил dok66
   24 / 981
вчера в 22:35
Зидан что-то знал , когда уходил . А Солари ... клюнул на большие деньги , и он их получит . Но нет единения между коучем и игроками , а отсюда и все проблемы
Я не думаю что он из за деньги пошол в Реал клуб то не чужой ему и играл здесь и дубль тренеровал. Солари искрене хотел помочь Мадриду но не по сеньке шапка, как оказалось!
dok66
dok66
   415 / 981
вчера в 21:43
Зидан что-то знал , когда уходил . А Солари ... клюнул на большие деньги , и он их получит . Но нет единения между коучем и игроками , а отсюда и все проблемы
Шишанутый
Шишанутый ответил Rafael Benitez
   24 / 981
вчера в 21:28
Ну так Реал хотел пригласить после Дель Боске Бенитеса тогда когда Рафа тренировал Валенсию Сложно говорить под каким давлением будет Венгер Возраст все играет роль максимум тренер может до 70 лет тренировать как мне кажется все таки эмоции будут уже не те да и на тренировках нужно часы уделять а так можно ассистенту доверить но это не то да и в конце концов у тренеров есть семья
Венгеру щас 69 лет. Для сравнения Хайнкес в 67 лет выйгрывал с Баварией требл, а тренеровал ее до 71 года. Луческу 73 года а он сборную Турций тренерует. Алкаш Семин в 70 лет брал с Локо чемпеонство. И таких премеров полно. Я думаю тут все от конкретного человека зависит. Если он готов тренеровать то можно хоть в 80 лет это делать а кто то и в 50 уже не может.
bublikyo
bublikyo
   196 / 981
вчера в 21:11
Ладно, после вчерашнего меня потянуло подискутировать с людьми, но все что они могут сказать - Перес все купил, все купленно. Я уверен, это те же люди, которые верят в правительственный заговор 11 сентября или фальсификацию высадки американцев на Луну.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Шишанутый
   550 / 981
вчера в 21:11
Ну так Реал хотел пригласить после Дель Боске Бенитеса тогда когда Рафа тренировал Валенсию Сложно говорить под каким давлением будет Венгер Возраст все играет роль максимум тренер может до 70 лет тренировать как мне кажется все таки эмоции будут уже не те да и на тренировках нужно часы уделять а так можно ассистенту доверить но это не то да и в конце концов у тренеров есть семья
Шишанутый
Шишанутый ответил Vladimir808
   24 / 981
вчера в 21:02
Ему скоро 80,)))))) Кажется ты за Зенит или Спартак болеешь, только там такие шаги возможны. А это же Реал!!!
Пересу нравится Венгер как тренер. Он его уже приглашал раньше но тогда Арсен был верен Арсеналу и отказался. А щас он свободен так что его приход тоже нельзя исключать. А то что ему 80 так и что с того? Он же не бегать на поле выходит. Главное чтобы нервы крепкими были а с этим у Венгера порядок, сколько давления ему прходилось испытывать в Арсенале, как все его критиковали но он сохранял спокойствее.

Я Спартаку из росийских клубов симпатизирую. Зенит терпеть не могу этот газовый мешок!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Vladimir808
   550 / 981
вчера в 21:02
Его вес его богатство :)В Реале странные люди при чем тут вес если Рафа тренер :) Считаю Рафу одной из гордостью мирового футбола Хоть я не поклонник Барселоны но хочу отдать должное Барселона дала шанс Энрике и Вальверде хоть Энрике из системы Барселоны это все таки был решительный шаг так как у него не было трофеев и как тренерам отношение все же лучше это говорю так как оно есть Надеюсь Рафа найдет топ клуб или клуб с амбициями желательно из АПЛ так как смотрю эту лигу Может Бавария если мюнхенцы будут менять тренера из Бундеслиги больше нет клубов с таким бюджетом наверное тогда буду смотреть и Бундеслигу :)
bublikyo
bublikyo ответил Козинак
   196 / 981
вчера в 20:55
Я бы ему поапладировал, если бы это была правда. Это же надо соблюдать такую конспирацию, так отбирать людей участвующих в этом, ещё и пережить смену президентов УЕФА и ФИФА и опять продолжать все подкупать. Причем сделать отвлекающий маневр с вылетом Реала в 2015, чтобы никто не догадался, подкупить Хуанфрана, чтобы он промазал пенальти, а потом вратаря Баварии и Кариуса, чтобы они отдавали мяч Бензема, чтобы он мог забить. А ещё нужно не забыть подкидывать Реалу соперников посложнее на жеребьевки, чтобы никто не догадался. Сначала финалистов ЛЧ 2013 в четвертьфинале (Боруссия) и полуфинале (Бавария), потом финалиста 2014-го в четвертьфинале (Атлетико) в следующем году и в прошлом сезоне каких то слабаков накидать, ПСЖ, Ювентус, Бавария, Ливерпуль
Vladimir808
Vladimir808 ответил Козинак
   251 / 981
вчера в 20:53
А где Жменя- Казак?)
Vladimir808
Vladimir808 ответил Козинак
   251 / 981
вчера в 20:52
Почему не обсуждается?)))
Пеп нужен и Барсе и сборной Испании!!!
Пеп- это голова!!!)))
Козинак
Козинак ответил bublikyo
   216 / 981
вчера в 20:47
Перес купил всё и вся,нет у вас кубков честных!
Козинак
Козинак ответил Gelious
   216 / 981
вчера в 20:46
Уткин, ты не понимаешь что такое Реал, это просто проект по продаже футболок и прочей атрибутике, им не выгоден никому неизвестный Солари, им нужен тренером известный чувак
bublikyo
bublikyo ответил Bavaria_M
   196 / 981
вчера в 20:44
Ну что ты несёшь? Ты в своем каком то выдуманном мире живёшь? Если бы все было так просто, почему англичане, которые самые богатые в футболе постоянно проваливались бы в ЛЧ? Разве ты не можешь понять, если команда доходит до победы, у нее может набраться парочка результативных ошибок судей, но они были и у других, просто они проиграли и про них не говорят. А если выиграть 3 подряд, то все ошибки которые случались в пользу этой команды будут наслаиваться друг на друга и сочетаться с хейтом в сторону гегемона, который выбивал любимые команды болельщиков и всем надоел. Я помню только один откровенно странный и супер подозрительный матч - Челси Барса с Эвребе(и то там было странное удаление в пользу Челси), все остальное не более чем статистическая ошибка из большой выборки. Поэтому порадуйся вылету Реала, болей за свою Баварию и хватит нести чушь на наших ветках. Да, был там оффсайд в годах Роналду и Асенсио в 2017, был оффсайд в голе Рамоса в финале в 2016, все остальное спорно, это мое мнение.
Козинак
Козинак ответил Vladimir808
   216 / 981
вчера в 20:44
Ты Володя парень неплохой, но одно пойми Реалу нужен сейчас только Гвардиола, это даже не обсуждается
Козинак
Козинак
   216 / 981
вчера в 20:43
А где в списке Карпин? Он же так гремел в Испании с Мальоркой, взял с ней столько кубков!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Шишанутый
   251 / 981
вчера в 20:22
Ему скоро 80,))))))
Кажется ты за Зенит или Спартак болеешь, только там такие шаги возможны. А это же Реал!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Rafael Benitez
   251 / 981
вчера в 20:19
Хоть я и пошутил насчёт веса Бенитеса (было в прессе) но я его тоже считаю тренером хорошим. У всех случаются провалы. Удачи ему.
Vladimir808
Vladimir808 ответил ALBA BARCELONA 21
   251 / 981
вчера в 20:16
Салют!!!! Барса- это навсегда!!!
Но очень много командировок по стране, интернет не везде, а с айфона вот только осваиваю,)))
На Реале потренируюсь и к нам в Барсу,))))
Gelious
Gelious
   441 / 981
вчера в 19:57
Солари определенно нужно оставить. Невезение в последних играх не должно отуплять. Тренер наладил команду как игровой механизм. Не его вина, что предыдущий тренер про76 всю физуху команды
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил Vladimir808
   550 / 981
вчера в 19:53
Бенитес надеюсь не вернется не в обиду поклонникам Реала столько желчи было даже при Моуринью когда португалец усадил Каса на банку столько слов не было А когда Бенитес выпустил Черышева на замену выходили матче с Севильей столько не нужных слов было Черышев может и не Бейл и Роналду но шанс по человечески Рафа дал сыграть Помните матч Реал 8-0 Мальме такие матчи даже Зидан не выдавал а ЛЧ Рафа взял бы может даже и требл был бы у Реала Надеюсь Рафа примет топ клуб из АПЛ или Баварию
Sergey Z
Sergey Z
   273 / 981
вчера в 19:12
Давно пора!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   292 / 981
вчера в 18:58
Давно напрашивалось
andrefino13
andrefino13 ответил Bavaria_M
   638 / 981
вчера в 18:55
Откуда вы такие? Из всего я понял, что Зидан не тренер, но у него есть деньги и возможности покупать матчи.))) Начните хотя бы учиться, в школе, а то скоро выяснится, что живём мы на Марсе, а Земля - это Солнце.
Шишанутый
Шишанутый ответил Kavaro
   24 / 981
вчера в 18:46
Когда же 72ь Реал начнёт интересоваться Коппом? Если нет возможности переманить его, то пусть лучше позавут Венгера.
Я тоже был бы рад видеть Венгера. Хороший тренер. Думаю с возможностями Реала он смог бы добится больших побед!
Bavaria_M
Bavaria_M ответил andrefino13
   737 / 981
вчера в 18:39
Таким слабым, Реал не был видимо никогда, и это после продажи одного игрока, и ухода хорошего тренера. Удивляет, что Солари даже не намекнул, что виноват...
какого хорошего тренера? физрука что ничего не показал без бабла перца и купленых им матчей?
именно щас аякс и показал истиную силу сливок без судей.
Bavaria_M
Bavaria_M
   737 / 981
вчера в 18:37
а зачем менять тренера? дело даже не в тренере.
ибо реал доказал свой класс, и что без судей этот клуб ни на что не способен,
видать у перца все плохо с баблом что уже не хватило в этом сезоне на судей ни где(
weinmar
weinmar
   545 / 981
вчера в 18:24
Берите Зидана))) Он с предыдущим клубом ушастого три раза брал))
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