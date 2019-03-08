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Энрике: «Месси - гений. Он играет словно находится в „Матрице“»

вчера, 19:23

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил Лионеля Месси с героями фильма «Матрица».

Месси - гений. Словно в фильме «Матрица», когда всё вокруг замедлялось и главные герои делали то, что хотели. Это именно то, что делает Месси на футбольном поле.

Напомним, что недавно Месси был вызван в сборную Аргентины после небольшой паузы.

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Armyan4eG
   73 / 1052
вчера в 21:52
Именно по этой твоей логике Месси в 2014 забрал лучшего игрока чемпионата. Ты великий критик.
Получил незаслуженную награду. Забивал голы только на групповой стадии, в плей-офф ничего не сделал, исчез с поля в полуфинале и финале
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Bjuik
   73 / 1052
вчера в 21:51
Клоны твои дают сбой, их давно все знают.
Славнов, ты же главный клоновод Соккера. У тебя клонов штук 40. У меня всего 2 аккаунта, у тебя 40
NGY
NGY ответил Vis.
   40 / 1052
вчера в 21:50
Месси невероятный игрок, да в сборной у него не получается, но посмотрите и вспомните что он уже сделал. Все вопросы отпадают.
А что он сделал?

Про...л 4 финала со сборной, пропадал в большинстве в плей-офф турниров со сборной, забил половину своих голов в никчемных товарняках!
NGY
NGY
   40 / 1052
вчера в 21:46
В сборной он так делает?

Тогда нечего болтать!
Vis.
Vis.
   336 / 1052
вчера в 21:10
Месси невероятный игрок, да в сборной у него не получается, но посмотрите и вспомните что он уже сделал. Все вопросы отпадают.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 20:49
В сборной Аргентины матрица постоянно дает сбой
Именно по этой твоей логике Месси в 2014 забрал лучшего игрока чемпионата.
Ты великий критик.
Bjuik
Bjuik ответил Ragnar_Lodbrok
   123 / 1052
вчера в 20:27
В сборной Аргентины матрица постоянно дает сбой
Клоны твои дают сбой, их давно все знают.
Apsny
Apsny
   115 / 1052
вчера в 20:19
Для тупых гол есть, фамилия на табло, остальное они не знают).
bublikyo
bublikyo
   158 / 1052
вчера в 20:11
А Рамос (Пепе) - агент Смит?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 19:39
Клон от и есть клоун
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   73 / 1052
вчера в 19:29
В сборной Аргентины матрица постоянно дает сбой
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 19:26
Главное чтобы не терялся в ЛЧ матчах
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