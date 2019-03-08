Энрике: «Месси - гений. Он играет словно находится в „Матрице“»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике сравнил Лионеля Месси с героями фильма «Матрица».
Месси - гений. Словно в фильме «Матрица», когда всё вокруг замедлялось и главные герои делали то, что хотели. Это именно то, что делает Месси на футбольном поле.
Напомним, что недавно Месси был вызван в сборную Аргентины после небольшой паузы.
Про...л 4 финала со сборной, пропадал в большинстве в плей-офф турниров со сборной, забил половину своих голов в никчемных товарняках!
Про...л 4 финала со сборной, пропадал в большинстве в плей-офф турниров со сборной, забил половину своих голов в никчемных товарняках!
Тогда нечего болтать!
Тогда нечего болтать!
Ты великий критик.
Ты великий критик.