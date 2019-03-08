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Переговоры «Интера» и Икарди продвинулись

вчера, 21:56

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сегодня встретился с адвокатом нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди Паоло Николетти.

Отмечается, что в переговорах между сторонами наметился прогресс, хотя по-прежнему нет никакой ясности, когда Икарди вновь будет играть за клуб.

Форвард выбыл из строя 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки, а Мауро отказался выходить на матч Лиги Европы.

После этого нападающий постоянно жалуется на боль в колене, хотя врачи клуба обследовали его и не выявили никаких проблем.

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
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вчера в 22:02
Икарди и его хозяйка Ванда Нара хотят выбить более жирный контракт. Сам Мауро все еще остается талантливым игроком, ему бы перейти в более амбициозный клуб, но жена все портит
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