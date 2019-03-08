Переговоры «Интера» и Икарди продвинулись

вчера, 21:56

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта сегодня встретился с адвокатом нападающего «нерадзурри» Мауро Икарди Паоло Николетти.

Отмечается, что в переговорах между сторонами наметился прогресс, хотя по-прежнему нет никакой ясности, когда Икарди вновь будет играть за клуб.

Форвард выбыл из строя 13 февраля, когда «Интер» лишил его капитанской повязки, а Мауро отказался выходить на матч Лиги Европы.

После этого нападающий постоянно жалуется на боль в колене, хотя врачи клуба обследовали его и не выявили никаких проблем.