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У Марадоны обнаружились трое детей на Кубе

вчера, 19:33

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вскоре официально может стать отцом еще троих детей, которые живут на Кубе. Об этом сообщил адвокат аргентинца. Марадона готов признать своих детей, если факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.

Сообщается, что трое детей аргентинца от двух разных женщин. Марадона находился на Кубе с 2000-го по 2005 год, где проходил лечение от наркозависимости.

На данный момент у Диего уже есть пять отпрысков.

Ранее сообщалось, что у Марадоны имеются проблемы со здоровьем.

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Все комментарии
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил cevin cigan
   774 / 1052
вчера в 22:50
Дети лейтенанта Шмидта?Поставил на поток.
    Ozabot
    Ozabot
       528 / 1052
    вчера в 22:32
    Хоть какая-то хорошая новость про Марадону
    Союзник противников
    Союзник противников
       116 / 1052
    вчера в 20:57
    Это член бога.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       98 / 1052
    вчера в 20:36
    Думается, это ещё не всё...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 1052
    вчера в 20:32
    Отрывок из старого фильма :
    - Есаул, а у тебя дети есть???
    - Да где нибудь есть наверное !!!
    ,.........................................................................................................
    Марадона где был , там и "наследил"!!!
    ДАША Д
    ДАША Д
       191 / 1052
    вчера в 20:31
    Пусть платит алименты.
    1-й парень
    1-й парень
       83 / 1052
    вчера в 20:22
    Не такой уж он наркоман.
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov
       889 / 1052
    вчера в 20:20
    вот так он лечился там ) наверно всех медсестер перетер)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1052
    вчера в 19:46
    У Семака обнаружили десяток безнадежных детей лимита
    Аксинья
    Аксинья
       59 / 1052
    вчера в 19:43
    Скоро обнаружат еще пятерых в Беловежской Пуще...
    cevin cigan
    cevin cigan
       118 / 1052
    вчера в 19:37
    Дети лейтенанта Шмидта?Поставил на поток.
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