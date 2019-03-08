У Марадоны обнаружились трое детей на Кубе

вчера, 19:33

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вскоре официально может стать отцом еще троих детей, которые живут на Кубе. Об этом сообщил адвокат аргентинца. Марадона готов признать своих детей, если факт родства подтвердится с помощью тестов ДНК.

Сообщается, что трое детей аргентинца от двух разных женщин. Марадона находился на Кубе с 2000-го по 2005 год, где проходил лечение от наркозависимости.

На данный момент у Диего уже есть пять отпрысков.

Ранее сообщалось, что у Марадоны имеются проблемы со здоровьем.