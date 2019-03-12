Перес пообещал Зидану выделить 350 млн евро на летние трансферы

вчера, 11:06

«Реал» планирует серьезно усилить состав летом и приобрести несколько звездных футболистов.

Так, президент клуба Флорентино Перес заверил нового рулевого команды Зинедина Зидана, что летом тот получит 350 млн евро на трансферы.

Среди приоритетных целей «Реала» - полузащитник «Челси» Эден Азар, нападающий ПСЖ Неймар и хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

В то же время команду, скорее всего, покинет Гарет Бэйл. Под вопросом также будущее в «Реале» Луки Модрича.