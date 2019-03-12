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Перес пообещал Зидану выделить 350 млн евро на летние трансферы

вчера, 11:06

«Реал» планирует серьезно усилить состав летом и приобрести несколько звездных футболистов. 

Так, президент клуба Флорентино Перес заверил нового рулевого команды Зинедина Зидана, что летом тот получит 350 млн евро на трансферы.

Среди приоритетных целей «Реала» - полузащитник «Челси» Эден Азар, нападающий ПСЖ Неймар и хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

В то же время команду, скорее всего, покинет Гарет Бэйл. Под вопросом также будущее в «Реале» Луки Модрича.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   229 / 1090
вчера в 19:41
Я смотрю недоброжелателей Реала прям бомбит от таких новостей, что бл.... припекло, страх потек по вАШИМ мозговым извилинам и видимо потому такая истерическая реакция, Зидан пришел что бы побеждать в турнирах и 350 млн потраченные на новых звезд помогут этому.
abramjan
abramjan ответил RedRedTeam
   606 / 1090
вчера в 19:31
7. памятник рАналду; 8. памятник всем сектантам. 9. Чакыра и Кашшая обратно в клуб.
айтекина не предлагать он на содержании у барселонки)))
abramjan
abramjan ответил vale46
   606 / 1090
вчера в 19:25
Да вы повылазили из нор только потому что все Эль Классико уже закончились в этом сизоне,никто не приедит и не нагнет.так что своё бомбануло оставь при себе.
просирать постоянно лигу чемпионов а потом плакать как девочки что кто то ее купил это чисто по барсуковски
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Leha-ha50
   361 / 1090
вчера в 19:09
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поставил несколько условий для возвращения в мадридскую команду. Как сообщает Marca, во время переговоров с президентом "Реала" Флорентино Пересом француз предъявил ряд требований, которые ему пообещали выполнить. Требования Зидана: 1. Полный контроль над командой; 2. Продажа игроков, которые ему не нужны; 3. Марселу и Иско не продаются; 4. Неймар не будет куплен; 5. Хамес Родригес не вернется; 6. "Реал" попытается купить Мбаппе.
7. памятник рАналду;
8. памятник всем сектантам.
9. Чакыра и Кашшая обратно в клуб.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил susanin ultrazenith
   611 / 1090
вчера в 18:51
Неймар в Реал не пойдёт даже за миллиард!
кто сказал?
он сам ныл что хочет в реал.
и по этому ушел в псж чтоб транзитом уйти в реал. ибо бы барса не отпустила
Bavaria_M
Bavaria_M
   611 / 1090
вчера в 18:34
а в итоге купят судей)
Igo0rek
Igo0rek ответил Caniggia
   2 / 1090
вчера в 18:19
Мбаппе - вот какая должна быть главная цель. Да и нечего негритёнку деградировать во второсортном чемпионате имени шейхов.
Больше половины суммы на одного игрока? А проблемных позиций, гораздо больше.
нефтегаз
нефтегаз
   967 / 1090
вчера в 18:09
медведев каждый год выделяет бакланам по 200млн евро.а толку?
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 18:00
Вот теперь возродить я Реал
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 17:53
Мбаппе - вот какая должна быть главная цель. Да и нечего негритёнку деградировать во второсортном чемпионате имени шейхов.
VV V
VV V
   283 / 1090
вчера в 17:51
350 млн ерунда какая-то для Реала......я помню, как ВОрелику, который гений мясной селекции, выделил Федун сразу 250 млн евро, на которые были куплены крупным оптом 60 (шестьдесят) штук Кариок.....
football_
football_
   885 / 1090
вчера в 17:27
наконец-то купят жиру, абу диаби, крауча и, чтобы у барсы бомбануло - андре гомеша.
Colchoneros
Colchoneros
   33 / 1090
вчера в 17:22
Как мы знаем обещанного три года ждут!
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
   744 / 1090
вчера в 17:19
Проблему Месси не решат и пять Зиданов. Но Леганесу и даже Севилье проигрывать точно не будут.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1090
вчера в 17:12
Зидан разберется кого купить кого продать. Он знает лучше нас.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ANDREY_BOY
   226 / 1090
вчера в 17:05
Зидан купит Азмуна.
Зидан- щенок ! Это Азмун теперь может его купить ! Где Зидан ,и где теперь Азмун !!! )))))))))))))))))
Багров-брат
Багров-брат ответил susanin ultrazenith
   161 / 1090
вчера в 17:00
Неймар в Реал не пойдёт даже за миллиард!
За бабосками даже побежит...))) Это же Неймар!...)))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил gl
   110 / 1090
вчера в 16:53
Кейна из Тотема берите
И Заболотного!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   110 / 1090
вчера в 16:52
Неймар в Реал не пойдёт даже за миллиард!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   426 / 1090
вчера в 16:35
350 лямов в нынешних условиях маленькая сумма.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   437 / 1090
вчера в 16:33
Пусть у Зидана опять получится.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1090
вчера в 16:31
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поставил несколько условий для возвращения в мадридскую команду. Как сообщает Marca, во время переговоров с президентом "Реала" Флорентино Пересом француз предъявил ряд требований, которые ему пообещали выполнить.
Требования Зидана:
1. Полный контроль над командой;
2. Продажа игроков, которые ему не нужны;
3. Марселу и Иско не продаются;
4. Неймар не будет куплен;
5. Хамес Родригес не вернется;
6. "Реал" попытается купить Мбаппе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 1090
вчера в 16:01
В процессе прибалтывания чего тока не скажешь...
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   212 / 1090
вчера в 15:58
А алжирский физрук оказывается крысёныш ещё тот... После прошлогоднего унижения от Барсы 0-3 и -17 трусливо сбежал из Мадрида, подождал, пока в текущем сезоне пройдут все класико и останутся лёгкие соперники и сейчас под видом спасителя, выпросив солидную сумму, решил вернуться дабы навалять аутсайдерам к неописуемому восторгу недальновидных сливочных глоров. Надеюсь, что Барса и Атлетико в следующем сезоне снова поставят этого бездаря в пятую позицию, как это уже было год назад, ежели перес в очередной раз не купит всех испанских судей и VAR в придачу, дабы скрыть всю тренерскую никчёмность хитрой алжирской крысы...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   144 / 1090
вчера в 15:42
Зидан слабак оказался,принципиальный сказал бы,сначала Перес должен покинут свой пост,потом подумаю.
bublikyo
bublikyo
   173 / 1090
вчера в 15:27
Я прочитал - наобещал
cielo notturno
cielo notturno ответил mat73
   282 / 1090
вчера в 15:17
350 рублей суточных...
Степка питерский
Степка питерский
   395 / 1090
вчера в 15:17
опять Зидану лапшу навешали.
MRHM-1988
MRHM-1988
   450 / 1090
вчера в 15:01
Минимум нужно 500 миллионов .
a3r3v3
a3r3v3
   523 / 1090
вчера в 14:53
Мыльный пузырь уже трещит,а его ещё больше раздувают
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