Перес пообещал Зидану выделить 350 млн евро на летние трансферы

«Реал» планирует серьезно усилить состав летом и приобрести несколько звездных футболистов.
Так, президент клуба Флорентино Перес заверил нового рулевого команды Зинедина Зидана, что летом тот получит 350 млн евро на трансферы.
Среди приоритетных целей «Реала» - полузащитник «Челси» Эден Азар, нападающий ПСЖ Неймар и хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.
В то же время команду, скорее всего, покинет Гарет Бэйл. Под вопросом также будущее в «Реале» Луки Модрича.
8. памятник всем сектантам.
9. Чакыра и Кашшая обратно в клуб.
8. памятник всем сектантам.
9. Чакыра и Кашшая обратно в клуб.
он сам ныл что хочет в реал.
и по этому ушел в псж чтоб транзитом уйти в реал. ибо бы барса не отпустила
он сам ныл что хочет в реал.
и по этому ушел в псж чтоб транзитом уйти в реал. ибо бы барса не отпустила
Требования Зидана:
1. Полный контроль над командой;
2. Продажа игроков, которые ему не нужны;
3. Марселу и Иско не продаются;
4. Неймар не будет куплен;
5. Хамес Родригес не вернется;
6. "Реал" попытается купить Мбаппе.
Требования Зидана:
1. Полный контроль над командой;
2. Продажа игроков, которые ему не нужны;
3. Марселу и Иско не продаются;
4. Неймар не будет куплен;
5. Хамес Родригес не вернется;
6. "Реал" попытается купить Мбаппе.