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«Бавария» - «Ливерпуль»: Шакири остался в запасе гостей

вчера, 22:04
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Гнабри, Хамес, Рибери, Левандовски.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Мане.

Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 23:00
Хорошего матча!
obana777
obana777
   292 / 1090
вчера в 22:39
Гансы отомстят бритам за Шальке -07
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил заDOOMчивый
   103 / 1090
вчера в 22:37
Лично я расстроюсь только если сольем АПЛ. Ну и если дойдем до финала лч и сольем его)
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 22:37
Ждем классной игры и победы Баварии!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Lionel Messi-10
   7 / 1090
вчера в 22:36
За Баварию ,но почему то Леон вижу в 1/4
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 22:35
Рибери.....
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 22:34
Это надутое топ-трио-чел с немытыми волосами,сушёный Боло Енг и негр,забивающий один из двадцати ударов,совсем не топ))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   300 / 1090
вчера в 22:31
Удачи парням
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Y.N.W.A.
   231 / 1090
вчера в 22:28
Удачи нам! Но если вылетать, то лучше сейчас)
с учётом того,что при плохом настроении,фулхэм хоть как должны выиграть?
Soccer2016
Soccer2016
   469 / 1090
вчера в 22:27
Удачи Ливерпулю! Тяжелый матч будет, но если и показывать свои амбиции, то самое время
lawr19730
lawr19730 ответил Так Себе Аналитик
   225 / 1090
вчера в 22:26
Выкладывать новость о том, что лавочник остался на лавке... Это как-то уж чересчур)))
Нормально,этот лавочник получше половины состава красных инвалидов,просравших уже все турниры))))Фрицному бровочнику недолго осталось психовать возле лавки)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 1090
вчера в 22:21
Выкладывать новость о том, что лавочник остался на лавке... Это как-то уж чересчур)))
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил allemz
   103 / 1090
вчера в 22:20
Не знаю. Не лучшие предчувствия) Но не будет так обидно, если вылетим сейчас.
allemz
allemz ответил Y.N.W.A.
   23 / 1090
вчера в 22:16
Удачи нам! Но если вылетать, то лучше сейчас)
Даже не думайте об этом!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   103 / 1090
вчера в 22:11
Удачи нам! Но если вылетать, то лучше сейчас)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   96 / 1090
вчера в 22:10
За Ливерпуль !
Но почему то есть ощущение, что Бавария порешает
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 1090
вчера в 22:06
За исключением Гомеса, все в строю
Вперёд, Ливерпуль!
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