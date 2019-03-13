«Бавария» - «Ливерпуль»: Шакири остался в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Ливерпуля» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Гнабри, Хамес, Рибери, Левандовски.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Мане.
Первый матч между этими командами завершился вничью 0:0.
Но почему то есть ощущение, что Бавария порешает
Но почему то есть ощущение, что Бавария порешает
Вперёд, Ливерпуль!
Вперёд, Ливерпуль!