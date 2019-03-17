«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что в центральном матче 20-го тура РПЛ петербургская команда выйдет на поле в лазурной форме. Вратарь сыграет в черной.
Ранее форму на эту встречу показал «Спартак».
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что в центральном матче 20-го тура РПЛ петербургская команда выйдет на поле в лазурной форме. Вратарь сыграет в черной.
Представь ситуацию. Два человека о чём-то жёстко спорят. Даже дерутся. И тут на них налетает гопота с битами. Что они, дальше будут между собой разбираться?
Увы, но ваши федунботы типа Камерунец, Санкт-Ватутинки, Ангарский маньяк (это вообще за гранью, такую тварь прославлять), ведут себя именно как гопота с битами.
Термин "конебомж" - не изобретение Соккера и появился не в 2015м. Это на ваших гостевых писали ещё в начале 10х годов, какие кабинетные конебомжи, всё купили. И вот это был главный прокол. Нападали сразу на двоих - логично, что отпор получали от обоих вместе. Это просто инстинкт самосохранения.
Маловары, Санги постоянно пишут, какие плохие ЦСКА, Зенит, виноваты, что Спартак не берёт трофеев. В действительности виноват в этом федун своим бездарным менеджментом и подсиживанием тех, кто приносит команде успехи (Карпин, Каррера). федун - оккупационная администрация. Со всеми её признаками: разжигание конфликтов (хамство в отношении Заболотного, голословные обвинения, что фаны ЦСКА хотели поджечь стадион Открытие), переписывание истории (тут федунботы допелись до того, что Луис Адриано круче Ракитича, Зе Луиш круче Агуэро, Жано круче Дибалы, не веришь - почитай комменты того самого дуэта "экспертов").
Термин "федунботы" тоже придуман фанатами Спартака, которые недовольны политикой федуна. Вот почитай:
https://twitter.com/maksspartak/status/1047080313841754112
https://zen.yandex.ru/media/id/592ebcb67ddde8b70fb1bcea/5bb3a8c2cfd97c00ab120cc0
И я жду, когда против таких Маловаров и Санг пойдут и фанаты Спартака тоже (да что там - уже пошли), ведь они такую тень бросают на клуб, какой самый отпетый сторонний хейтер не в силах бросить.
Представь ситуацию. Два человека о чём-то жёстко спорят. Даже дерутся. И тут на них налетает гопота с битами. Что они, дальше будут между собой разбираться?
Увы, но ваши федунботы типа Камерунец, Санкт-Ватутинки, Ангарский маньяк (это вообще за гранью, такую тварь прославлять), ведут себя именно как гопота с битами.
Термин "конебомж" - не изобретение Соккера и появился не в 2015м. Это на ваших гостевых писали ещё в начале 10х годов, какие кабинетные конебомжи, всё купили. И вот это был главный прокол. Нападали сразу на двоих - логично, что отпор получали от обоих вместе. Это просто инстинкт самосохранения.
Маловары, Санги постоянно пишут, какие плохие ЦСКА, Зенит, виноваты, что Спартак не берёт трофеев. В действительности виноват в этом федун своим бездарным менеджментом и подсиживанием тех, кто приносит команде успехи (Карпин, Каррера). федун - оккупационная администрация. Со всеми её признаками: разжигание конфликтов (хамство в отношении Заболотного, голословные обвинения, что фаны ЦСКА хотели поджечь стадион Открытие), переписывание истории (тут федунботы допелись до того, что Луис Адриано круче Ракитича, Зе Луиш круче Агуэро, Жано круче Дибалы, не веришь - почитай комменты того самого дуэта "экспертов").
Термин "федунботы" тоже придуман фанатами Спартака, которые недовольны политикой федуна. Вот почитай:
https://twitter.com/maksspartak/status/1047080313841754112
https://zen.yandex.ru/media/id/592ebcb67ddde8b70fb1bcea/5bb3a8c2cfd97c00ab120cc0
И я жду, когда против таких Маловаров и Санг пойдут и фанаты Спартака тоже (да что там - уже пошли), ведь они такую тень бросают на клуб, какой самый отпетый сторонний хейтер не в силах бросить.
хохол,негр,забалотный,-------ВЕРИМ
хохол,негр,забалотный,-------ВЕРИМ
Держи, все чемпионства цска решались в кабинетах, это не исключение. Вы тогда своих лучших друзей из Питера подсидели. Надеюсь не удалят, там значка никакого нет.
https://www.youtube.com/watch?v=RFkUIheCjGA
Держи, все чемпионства цска решались в кабинетах, это не исключение. Вы тогда своих лучших друзей из Питера подсидели. Надеюсь не удалят, там значка никакого нет.
На первых секундах: Мы понимаем, что и без судей ЦСКА стал бы чемпионом.
☆☆☆☆☆
А кто говорит, даже имена и кто такой, не подписано?
На первых секундах: Мы понимаем, что и без судей ЦСКА стал бы чемпионом.
☆☆☆☆☆
А кто говорит, даже имена и кто такой, не подписано?
В итоге сам Кулалаев признал ряд ошибок, а прокуратура не нашла в его поступках злого умысла.
☆☆☆☆☆☆
Вот связи-то у Пищевика при федуне!
В итоге сам Кулалаев признал ряд ошибок, а прокуратура не нашла в его поступках злого умысла.
☆☆☆☆☆☆
Вот связи-то у Пищевика при федуне!