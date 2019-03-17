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«Зенит» сегодня выйдет на поле в лазурной форме в матче со «Спартаком»

вчера, 11:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что в центральном матче 20-го тура РПЛ петербургская команда выйдет на поле в лазурной форме. Вратарь сыграет в черной.


Ранее форму на эту встречу показал «Спартак»

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall
   461 / 1120
вчера в 17:47
В голубой. Сколько можно стеснений и этих соплежеваний про какую-то "лазурь"?
Abudabi
Abudabi
   301 / 1120
вчера в 16:21
Да кому интересно это?дешёвая страна дешёвый чемпионат
Petergoff
Petergoff
   1096 / 1120
вчера в 15:13
Великолепный Питерский клуб,приятные глазу цвета.
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:27
отвратные цвета,как и сам клуб
Исмет
Исмет
   554 / 1120
вчера в 13:12
Опять голубом фоне
time out
time out ответил Nikola45
   92 / 1120
вчера в 13:09
Вам конечно видно цвета чего! Но главное что бы самим не быть Толерантными как это принято в Тарасятнике! ))
Некоторые, не буду показывать пальцем, видимо завсегдатаи тарасятника, поэтому знают, как там принято.
LOpp
LOpp
   28 / 1120
вчера в 13:00
Опять эти толерасты стесняются слова - голубой.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   264 / 1120
вчера в 12:57
Лазурные будут отлазурены
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 12:49
Да запашек Федюнятины разносится на всех ветках ))
Nikola45
Nikola45 ответил Бутсы
   9 / 1120
вчера в 12:45
Ты мне примеры будешь приводить или дальше писать отсебятину?
После того как Вы мне тыкать перестанете ))
Алексей Еськов
Алексей Еськов
   636 / 1120
вчера в 12:44
Уря !)
Bjuik
Bjuik
   50 / 1120
вчера в 12:42
Еще матч не начался, а уже ужасно стыдно за тарасню тарасовскую.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Бутсы
   7 / 1120
вчера в 12:36
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
       53 / 1120
    вчера в 12:35
    Зениту только победы.
      Ragnar_Lodbrok
      Ragnar_Lodbrok
         53 / 1120
      вчера в 12:34
        FILL3286
        FILL3286
           69 / 1120
        вчера в 12:30
        сине-бело -ГОЛУБЫЕ!!
        хохол,негр,забалотный,-------ВЕРИМ
        Бутсы
        Бутсы ответил Scuderia Ferrari
           113 / 1120
        вчера в 12:30
        Ты хоть видео смотрел? На первых секундах: Мы понимаем, что и без судей ЦСКА стал бы чемпионом. ☆☆☆☆☆ А кто говорит, даже имена и кто такой, не подписано?
          Бутсы
          Бутсы ответил Scuderia Ferrari
             113 / 1120
          вчера в 12:28
          13 мая 2006 года провёл второй для себя матч в Премьер-лиге в качестве главного арбитра, обслужив игру 9-го тура между «Шинником» и «Спартаком-Нальчик». Следующий матч на этом уровне, проведённый 16 июля, завершился скандалом, на пять лет выведшим Кулулаева из судейской «элиты». В матче 11-тура между «Томью» и московским «спартаком» (2:2) Кулалаев был назначен после самоотвода Николая Иванова. Он был обвинён в предвзятости представителями «спартака», после чего впервые в карьере был дисквалифицирован и отстранён от игр всех профессиональных лиг страны, а по запросу первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности Михаила Гришанкова проверкой по этому скандалу занялось УБЭП. В итоге сам Кулалаев признал ряд ошибок, а прокуратура не нашла в его поступках злого умысла. ☆☆☆☆☆☆ Вот связи-то у Пищевика при федуне!
          И что ты молчишь? Что на это ответишь? И причём тут 90-е и то что ты скопировал?

          Держи, все чемпионства цска решались в кабинетах, это не исключение. Вы тогда своих лучших друзей из Питера подсидели. Надеюсь не удалят, там значка никакого нет.

          пeрдун из Тарасовки
          пeрдун из Тарасовки
             143 / 1120
          вчера в 12:27
          Зенит великий клуб, а мой Спартак слабый ！
          Scuderia Ferrari
          Scuderia Ferrari ответил Бутсы
             7 / 1120
          вчера в 12:27
          Ты хоть видео смотрел?
          На первых секундах: Мы понимаем, что и без судей ЦСКА стал бы чемпионом.
          ☆☆☆☆☆
          А кто говорит, даже имена и кто такой, не подписано?
          ALBA BARCELONA 21
          ALBA BARCELONA 21
             196 / 1120
          вчера в 12:21
            Scuderia Ferrari
            Scuderia Ferrari ответил Бутсы
               7 / 1120
            вчера в 12:20
            13 мая 2006 года провёл второй для себя матч в Премьер-лиге в качестве главного арбитра, обслужив игру 9-го тура между «Шинником» и «Спартаком-Нальчик». Следующий матч на этом уровне, проведённый 16 июля, завершился скандалом, на пять лет выведшим Кулулаева из судейской «элиты». В матче 11-тура между «Томью» и московским «спартаком» (2:2) Кулалаев был назначен после самоотвода Николая Иванова. Он был обвинён в предвзятости представителями «спартака», после чего впервые в карьере был дисквалифицирован и отстранён от игр всех профессиональных лиг страны, а по запросу первого заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности Михаила Гришанкова проверкой по этому скандалу занялось УБЭП.

            В итоге сам Кулалаев признал ряд ошибок, а прокуратура не нашла в его поступках злого умысла.
            ☆☆☆☆☆☆
            Вот связи-то у Пищевика при федуне!
            FROLL 001
            FROLL 001 ответил Nikola45
               88 / 1120
            вчера в 12:14
            Главное не играть в Де Зуевщине ))
            Там одни Педры и негры. гыгыгы
            Бутсы
            Бутсы ответил Nikola45
               113 / 1120
            вчера в 12:14
            Главное не играть в Де Зуевщине ))
            Ты мне примеры будешь приводить или дальше писать отсебятину?
            FROLL 001
            FROLL 001
               88 / 1120
            вчера в 12:14
            Все судьи харчуются у Федуна. Гыгыгы
            Nikola45
            Nikola45 ответил Бутсы
               9 / 1120
            вчера в 12:13
            А в чём ещё молловщине то играть? Лазурь она в паредесятнике - лазурь.
            Главное не играть в Де Зуевщине ))
            FROLL 001
            FROLL 001
               88 / 1120
            вчера в 12:13
            Сегодня Аншлаг на федуновской арене. Все придут поглазеть на чемпиона, на Зенит. На Спартак, кроме 16 летник из Фратрии никто не ходит. Гыгыгы
            Бутсы
            Бутсы ответил Nikola45
               113 / 1120
            вчера в 12:12
            Москалевых да Кукоянов )) Причем с начала 90
            Примеры в студию.
            Nikola45
            Nikola45 ответил Бутсы
               9 / 1120
            вчера в 12:11
            Кого скупали? Можно поподробнее?
            Москалевых да Кукоянов )) Причем с начала 90
            Footbolista
            Footbolista ответил FROLL 001
               5 / 1120
            вчера в 12:10
            Свиньи только на бромонтане свои позорные звезды налепили. Да скупали всех, когда другие клубы еле влачили своё существование. Гыгыгы
            Ты чего, удалился уже?))...
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