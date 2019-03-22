Молодежная сборная России обыграла Швецию

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче команду Швеции. По разу за российскую сборную отличились Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Марбелья, стадион «Marbella Football Center»
Россия U21 - Швеция U21 2:0 (2:0)
Голы: Игнатьев 18, Сулейманов 45+1.
Россия U21: Сафонов, Лысов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Ломовицкий, Голубев (Мусаев 78), Уткин (Адуев 46), Обляков, Игнатьев, Сулейманов.
Предупреждения: Ломовицкий 57, Грулев 83, Евгеньев 88, Дивеев 90+6.
Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.