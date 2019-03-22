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Молодежная сборная России обыграла Швецию

вчера, 21:41

Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче команду Швеции. По разу за российскую сборную отличились Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Марбелья, стадион «Marbella Football Center»

Россия U21 - Швеция U21 2:0 (2:0)
Голы: Игнатьев 18, Сулейманов 45+1.

Россия U21: Сафонов, Лысов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Ломовицкий, Голубев (Мусаев 78), Уткин (Адуев 46), Обляков, Игнатьев, Сулейманов.

Предупреждения: Ломовицкий 57, Грулев 83, Евгеньев 88, Дивеев 90+6. 

Напомним, что вчера сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
сегодня в 08:48
Молодцы, молодые краснодарские бычки! Еще раз подтверждено, что футбольная академия Краснодара является по праву лучшей в стране. Игнатьев и Сулейманов, дай Бог, чтобы в будущем доросли до взрослой сборной России! С заслуженной победой, парни)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   75 / 998
сегодня в 07:16
Приятно!) Бычки юные зарешали)) Но соглашусь с ниже приведенном комментарием, что лучше побеждать в официальных матчах;)
ошалевший
ошалевший ответил Питермен
   326 / 998
вчера в 23:56
Потому что пупсиков мало. Нельзя пупсиков в сборную, сборная от них семинулеет!
ты хоть глянь кто откуда,мешок питерский весомый прям вклад делает в молодёжь
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 23:50
Весомое достижение при отсутствии других.
40175219386
40175219386 ответил Bayern Best
   65 / 998
вчера в 23:38
Красавцы!
красавцы, когда в официальных побеждают)
Bayern Best
Bayern Best
   84 / 998
вчера в 23:31
Красавцы!
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 22:54
Молодцы!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 998
вчера в 22:50
Поздравляю с победой
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 998
вчера в 22:43
Зря Мусайка Ивана маринует. Надо либо дать нормально играть, либо отпускать.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 998
вчера в 22:41
В товарняках сборная как спартачи боги футбола. А на деле... Гыгыгы
Shamil79
Shamil79
   413 / 998
вчера в 22:36
Игнатьев , Сулейманов - будущее сборной!!!!!.
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 998
вчера в 22:31
С победой молодежь России .
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 22:18
С товарищеской победой!
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 22:18
Так держать!!!
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 22:13
С победой молодежку!
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   233 / 998
вчера в 22:09
наши зарешали
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 22:06
Потому что пупсиков мало. Нельзя пупсиков в сборную, сборная от них семинулеет!
fanilich
fanilich
   769 / 998
вчера в 22:03
Радует что молодежка побеждает
Sunny.
Sunny.
   60 / 998
вчера в 22:02
лучше бы в офиц. побеждали
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 21:55
Быки отличились, молодцы!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 21:52
Россию с победой!
Аксинья
Аксинья
   51 / 998
вчера в 21:46
Краснодар рулит...
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