«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма»

вчера, 10:09

По данным из СМИ , «Вест Хэм» летом может усилить свои позиции защитником «Тоттенхэма».

Серж Орье может покинуть ряды «шпор» в следующее трансферное окно. Клуб больше не рассчитывает на игрока. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 23 млн фунтов, однако «молотобойцы» могут заполучить защитника за вдвое меньшую сумму.

Ранее игроком также интересовался «Наполи».