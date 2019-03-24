«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Тоттенхэма»

По данным из СМИ, «Вест Хэм» летом может усилить свои позиции защитником «Тоттенхэма».
Серж Орье может покинуть ряды «шпор» в следующее трансферное окно. Клуб больше не рассчитывает на игрока. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 23 млн фунтов, однако «молотобойцы» могут заполучить защитника за вдвое меньшую сумму.
Ранее игроком также интересовался «Наполи».
Так вот эти две истории до такой степени перевозбудили крайнее крыло ультрасов Уест Хема, что там появились люди которые начали открыто заявлять: "Можно продавать куда угодно и за сколько угодно, но только не в ШПОРЫ.....даже если и за много денег".
Именно фанаты Уест Хема воспрепятствовали переходу Марка Ноубла в стан ШПОР лет 6-7 назад вопреки желанию футболиста перейти на Уайт Харт Лейн. С Орье или без него думаю что нашим фанатом всё равно, но захотят ли его видеть фанаты Уест Хема, учитывая "дружеские" отношения между клубами !?!?!?
Так вот эти две истории до такой степени перевозбудили крайнее крыло ультрасов Уест Хема, что там появились люди которые начали открыто заявлять: "Можно продавать куда угодно и за сколько угодно, но только не в ШПОРЫ.....даже если и за много денег".
Именно фанаты Уест Хема воспрепятствовали переходу Марка Ноубла в стан ШПОР лет 6-7 назад вопреки желанию футболиста перейти на Уайт Харт Лейн. С Орье или без него думаю что нашим фанатом всё равно, но захотят ли его видеть фанаты Уест Хема, учитывая "дружеские" отношения между клубами !?!?!?