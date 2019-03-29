Мантовани: «Надеюсь, и в этот раз подпорчу „Реалу“ настроение»

Защитник «Уэски» поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании. Ранее 34-летний футболист, выступая за «Леганес», поучаствовал в выездной победе над «Реалом» в Кубке Испании.

Мы знаем, что можем добиться положительного результата на «Бернабеу». Хоть это и будет непросто, у нас есть эта мечта.

Я сказал Энрику Гальего, что уже побеждал на «Бернабеу», и что матч может закончиться любым образом. Это прекрасная арена, на которой нам нужно будет забивать. Так что мы выйдем на поле и сделаем всё возможное.

С возвращением Зидана «Реал» стал чувствовать себя немного лучше. Он выдающийся тренер, работающий с хорошей командой. Но я надеюсь, что смогу и в этот раз подпортить им настроение.