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Мантовани: «Надеюсь, и в этот раз подпорчу „Реалу“ настроение»

29 марта 2019, 05:01
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб УэскаУэскаМатч завершен

Защитник «Уэски» Мартин Мантовани поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании. Ранее 34-летний футболист, выступая за «Леганес», поучаствовал в выездной победе над «Реалом» в Кубке Испании.

Мы знаем, что можем добиться положительного результата на «Бернабеу». Хоть это и будет непросто, у нас есть эта мечта.

Я сказал Энрику Гальего, что уже побеждал на «Бернабеу», и что матч может закончиться любым образом. Это прекрасная арена, на которой нам нужно будет забивать. Так что мы выйдем на поле и сделаем всё возможное.

С возвращением Зидана «Реал» стал чувствовать себя немного лучше. Он выдающийся тренер, работающий с хорошей командой. Но я надеюсь, что смогу и в этот раз подпортить им настроение.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
29 марта 2019 в 13:39
Надо стараться
galem72
galem72
29 марта 2019 в 11:30
Замечательное желание! ))
Sergey Z
Sergey Z
29 марта 2019 в 09:21
Игра покажет!
112910415
112910415
29 марта 2019 в 08:28
напрасные надежды!
они настолько привыкли к поражениям, что уже не печалятся
ДСА
ДСА
29 марта 2019 в 08:09
У Реала и так настроение не очень хорошее.
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