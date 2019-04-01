Гершкович — об ошибках Ганчаренко: «Это уже ни в какие ворота не лезет»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил упущенную победу ЦСКА над «Уфой» (2:2) ошибками тренера «армейцев» .

Концовка полностью неожиданная. Игра шла в одни ворота, ЦСКА всё контролировал, а «Уфа» практически ничего не показывала, кроме большого количества брака и желания.

По-моему, игра перевернулась из-за неграмотных замен Ганчаренко. Я не думаю, что попытка сохранить Чалова и Влашича для следующего матча — правильный ход. То, что они сыграли чуть поменьше, ничего не даст им в плане отдыха. Конечно, для ЦСКА это очень обидная ничья. Комментаторы правильно говорили: не надо было «армейцам» быстро разыгрывать свой угловой в концовке, стоило подер­жать мяч и потянуть время. Тем более, «Уфа» к тому моменту уже забила один гол и почувствовала кровь. А футбол не прощает такого небрежного к нему отношения.