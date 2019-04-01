Гершкович — об ошибках Ганчаренко: «Это уже ни в какие ворота не лезет»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил упущенную победу ЦСКА над «Уфой» (2:2) ошибками тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.
Концовка полностью неожиданная. Игра шла в одни ворота, ЦСКА всё контролировал, а «Уфа» практически ничего не показывала, кроме большого количества брака и желания.
По-моему, игра перевернулась из-за неграмотных замен Ганчаренко. Я не думаю, что попытка сохранить Чалова и Влашича для следующего матча — правильный ход. То, что они сыграли чуть поменьше, ничего не даст им в плане отдыха. Конечно, для ЦСКА это очень обидная ничья. Комментаторы правильно говорили: не надо было «армейцам» быстро разыгрывать свой угловой в концовке, стоило подержать мяч и потянуть время. Тем более, «Уфа» к тому моменту уже забила один гол и почувствовала кровь. А футбол не прощает такого небрежного к нему отношения.
Ганчаренко учится? Да сколько ж учиться-то уже?! У него не первый раз такие вещи происходят. Можно привести разные примеры, когда ЦСКА терял очки в концовке из-за неграмотных действий тренера. Я считаю, что это просто уже ни в какие ворота не лезет. Если игра у команды получается, зачем что-то менять? Понятно, что «Уфа» сравняла счёт во многом благодаря стечению обстоятельств, но всё равно, на мой взгляд, первостепенно игру перевернули замены Чалова и Влашича.
Понятно, перед дерби нельзя рисковать им, НО не до такой степени
Рад за Уфу, должны увисеть в ПЛ...
не пошла у него игра в этот день, весь матч ошибался,
не пошла у него игра в этот день, весь матч ошибался,
Белоруса любой обидеть может.
Главное, чтоб в лошадиные побольше залезало. ))
Глыба отечественного тренерского корпуса, епт..:)))
Глыба отечественного тренерского корпуса, епт..:)))
