Гершкович — об ошибках Ганчаренко: «Это уже ни в какие ворота не лезет»

01 апреля 2019, 09:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объяснил упущенную победу ЦСКА над «Уфой» (2:2) ошибками тренера «армейцев» Виктора Ганчаренко.

Концовка полностью неожиданная. Игра шла в одни ворота, ЦСКА всё контролировал, а «Уфа» практически ничего не показывала, кроме большого количества брака и желания.

По-моему, игра перевернулась из-за неграмотных замен Ганчаренко. Я не думаю, что попытка сохранить Чалова и Влашича для следующего матча — правильный ход. То, что они сыграли чуть поменьше, ничего не даст им в плане отдыха. Конечно, для ЦСКА это очень обидная ничья. Комментаторы правильно говорили: не надо было «армейцам» быстро разыгрывать свой угловой в концовке, стоило подер­жать мяч и потянуть время. Тем более, «Уфа» к тому моменту уже забила один гол и почувствовала кровь. А футбол не прощает такого небрежного к нему отношения.

Ганчаренко учится? Да сколько ж учиться-то уже?! У него не первый раз такие вещи происходят. Можно привести разные примеры, когда ЦСКА терял очки в концовке из-за неграмотных действий тренера. Я считаю, что это просто уже ни в какие ворота не лезет. Если игра у команды получается, зачем что-то менять? Понятно, что «Уфа» сравняла счёт во многом благодаря стечению обстоятельств, но всё равно, на мой взгляд, первостепенно игру перевернули замены Чалова и Влашича.

iri13
01 апреля 2019 в 18:44
Сегодня у Гершковича день рождения!
Sergey Z
01 апреля 2019 в 17:45
Здесь не Ганчаренко виноват, а психология игроков! Матч идёт 90 минут. Расслабились - получили!!!
Игорь Солнцев
01 апреля 2019 в 16:09
У всех бывают ошибки, а орет о них громко только тот, кто сам ничего не добился.
djemStar
01 апреля 2019 в 16:08
Чалов то ещё ладно (хотя мне не очень нравится Бийол, как опорник), но вот Влашича надо менять в последнюю очередь.
Понятно, перед дерби нельзя рисковать им, НО не до такой степени
beefs
01 апреля 2019 в 13:48
Это начало конца Гончаренко...
ДАША Д
01 апреля 2019 в 13:22
С заменами конечно получилось неудачно.
Ангел неБесГрешен
01 апреля 2019 в 13:19
Замены "под аплодисменты" и для убивания времени вышли боком.
Рад за Уфу, должны увисеть в ПЛ...
сулейман шлагбаум
01 апреля 2019 в 13:16
Вот я и говорю - кони пусть его любят ( может и не только кони), а остальные - посмотрят.
cska59
01 апреля 2019 в 12:50
Согласен.Смотрю вчера на последние замены и сразу вопрос-зачем,для чего.Сразу игра с Краснодаром вспомнилась.
ДЫРКИНФEEB
01 апреля 2019 в 12:40
Дырофеев - не человек вообще
ДЫРКИНФEEB
01 апреля 2019 в 12:40
Дитя Чернобыля заразил весь российский футбол(
Великолепный
01 апреля 2019 в 12:05, ред.
А по-моему не столько замены повлияли на концовку матча, как неудачная игра в этом матче Бистровича,
не пошла у него игра в этот день, весь матч ошибался,
и в концовке зачем подавать мяч в штрафную, спокойно убей время около углового флажка.
Serg_Diamond
01 апреля 2019 в 12:00
А какие замечательные клубы с каким бюджетом он тренировал все эти годы? Если не считать доставшийся ему в кризисном состоянии ЦСКА, то ни Уфа ни Кубань ни Урал до него ни после никогда не хватали с неба звезд. А ЦСКА ему достался в эпоху долгов Гинера и стареющих Березуцких. Команды была вынуждена заменить состав на 90 %, причем заполнить его юнцами и ноунеймами. И при этом в первый же сезон идет в зоне еврокубков, претендуя на призовые места.
Serg_Diamond
01 апреля 2019 в 11:55, ред.
Нормально он оправдывает все, но сам еще тоже молодой тренер и иногда неверно оценивает возможности игроков. Но не надо на Гончаренко все валить! Ведь вчера разберись они с угловым на последней минуте была бы чистая победа. Куда побежал Дивеев? Сначала чуть в свои ворота не срезал, а потом убежал со своей позиции при розыгрыше стандарта, как будто на ближней некому было сыграть. Игрокам просто не хватает опыта вот в таких ситуациях. Ведь где они раньше играли в каких клубах и лигах и сколько времени. Им многим нет еще и 20 лет. Им нужно набивать шишки, чтобы расти. Падать и вставать. Только так.
сулейман шлагбаум
01 апреля 2019 в 11:53
Господа, зачем обсуждать Гончаренко , хороший он тренер, или плохой ? Давайте просто посмотрим на его " достижения" в нашей славной футбольной Лиге. Он огинается у нас с 2013 года, т. е. является футбольным гастарбайтером с довольно значительным стажем. Вопрос - а что же выиграл этот незаурядный специалист за эти 6 лет ? Ответ - два ни*уя и мешок дыма ! Так чего его осуждать, или наоборот - любить ? Нравится он коням - и *** с ним, пусть нравится ! Это их тренер, он им будет " титулы" выигрывать и флаг ему в .... руки !
cska1948
01 апреля 2019 в 11:46
А о какой инертности в атаке нам говорит Ганчаренко? Это сколько же надо забивать голов Уфе, чтобы на последних минутах матча удержать победу? Это что, атака виновата в том, что нам за шесть минут ДВА мяча забили?!
Алексей Коротеев
01 апреля 2019 в 11:35
Почему же ? В конявые очень даже хорошо влезает !!! ))
Serg_Diamond
01 апреля 2019 в 11:34
Ну не во всем вина Гончаренко, но его замены конечно запутали армейцам игру. Если игра идет и вы ведете в счете, зачем на последних минутах делать замены, которые не просто по позиции, а меняют тактическую схему? Ребята молодые, запутались кому куда бежать и кого держать.
Footbolista
01 апреля 2019 в 11:19
идеальных людей вообще нет...
Сергей Саныч
01 апреля 2019 в 11:10
А фиолетовый опять в стороне?
Белоруса любой обидеть может.
25процентный клоун
01 апреля 2019 в 11:10
Бекао надеюсь врезал нервному ослику,а то тот бедный вчера перенервничал
Footbolista
01 апреля 2019 в 11:08
Вот с этим согласен...миллер и гинер, кстати тоже)...
Дед за ЦСКА
01 апреля 2019 в 11:06
100% согласен с Гершковичем, ВМГ отдал 2 очка Уфе и 3 очка Быкам из за замен в концовке матчей. Делай вывод.
Footbolista
01 апреля 2019 в 11:05
Акинфеев внук Избушки на курьих ножках...
Footbolista
01 апреля 2019 в 11:01
Педро Роша племянник Ива Роше...а тот глава)...
морозз
01 апреля 2019 в 10:59
Думаю что ничья, этот тот случай о котором говорят...это же футбол! Просто одни забыли что матч заканчивается по свистку судьи, а вот другие забив обрели звание хищника! Так бывает и Ганчаренко здесь не причём, ничья фатальна и непредсказуема!
galem72
01 апреля 2019 в 10:58
"...это просто уже ни в какие ворота не лезет..."

Главное, чтоб в лошадиные побольше залезало. ))
cska1948
01 апреля 2019 в 10:57
Зря вы так. Гершкович был вполне техничным напом. Особенно был хорош в паре со Стрельцовым, а Стрельцов абы с кем в паре не играл. Был чемпионом страны и обладателем Кубка. Как игрок, лично мне, он был очень симпатичен. Свой хлеб в футболе ел не зря. А то, что критикует Ганчаренко, так есть за что.
particular
01 апреля 2019 в 10:44
Во-во!! Зато, нынче, возглавляет и дискутирует, указывает и поправляет..:))
Глыба отечественного тренерского корпуса, епт..:)))
Свершилось недоразумение, а желающих погреть руки и поплясать на костях, как всегда, - немерено...
25процентный клоун
01 апреля 2019 в 10:41
Гершкович глава а Гончаренко пешка
