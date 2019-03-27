Гонка вооружений. Главные «денежные мешки» в истории футбола

«Соккер.ру» предлагает уникальное приключение – возможность увидеть, кто лидировал в трансферной гонке в Европе за последние десятилетия.
Кто был «денежным мешком» в 1991 году?
Дело Босмана перевернет правила игры на футбольном рынке только через пару лет. Но если искать отправную точку для трансферного путешествия и выделять «нашу эру», то начинать нужно с сезона 1991/92. В прошлом остался один из самых скучных чемпионатов мира. А в конце названного сезона в последний раз провели турнир под названием Кубок европейских чемпионов.
Со следующего сезона вместо него будет Лига чемпионов. Но «наша эра» началась именно с победы Кройфа и «Барселоны» в КЕЧ, как современный футбол начался с побед «Аякса» и поражения Голландии в 1974 году. Так вот, если суммировать траты грандов европейского футбола и отнимать выручку от продаж, за годы до сезона 1991/92, то на нулевой отметке главным денежным мешком получится не «Реал», «Ювентус», «Милан» или МЮ.
Первое место занимала как раз «Барселона»! Ее чистые расходы – разница между покупками и продажами, составляла 45 миллионов в пересчете на евро. Все суммы сведены к единому знаменателю для удобства. Забавно, но в начале девяностых в десятке главных денежных мешков европейского футбола находились «Рейнджерс» и «Эвертон», но не было «Реала»:
У «Барселоны» успехи тоже пошли в девяностых годах, но их подготовили деньгами. Опередили «Ювентус», «Милан», «Интер» и МЮ. На тот момент в топ-10 было 5 итальянских клубов, 3 английских, а также по одному испанскому и шотландскому. Стоит ли напоминать, что каталонцы настолько хорошо провели закупки, что впервые в истории выиграли не только кубок чемпионов, но и четырежды подряд стали чемпионами Испании?
Даже если у тебя на бровке Йохан Кройф с «Чупа-чупсом» (из-за проблемы с сердцем голландцу запретили курение, поэтому перешел на каталонскую конфету), лучше иметь деньги на Кумана, Михаэля Лаудрупа, Стоичкова, Надаля или Ромарио. Главный в начале девяностых «денежный мешок» собрал много трофеев, а идеи Кройфа позже доработал Гвардиола - получилась «тики-така».
Что изменилось к концу прошлого века?
«Барселона» не удержалась на первом месте. Сначала «Ювентусу» захотелось побеждать так часто, как это делал в Европе «Милан», который держался в середине топ-10, а потом сменил туринцев на вершине на время. Но к концу сезона 1999/2000 у десятки «денежных мешков» был другой лидер.
Первым в истории футбола чистые расходы в 200 000 000 евро собрал миланский «Интер». Причем итальянцы к концу века заметно оторвались от остальных, ведь «Барселона» и «Лацио» входили в тройку с суммарным показателем в минус 126 и минус 123 млн евро соответственно. Но миланцы пошли заметно дальше.
Начиная с покупки Шалимова и Панчева, ни в чем себе на трансферном рынке не отказывали. Вербовали Бергкампа – третьего футболиста Европы на то время. Подписывали Инса, Дзанетти и Роберто Карлоса. Позже забрали Симеоне, Джоркаеффа, Кану и Саморано. Как окончательно отбросили «Барселону» на второе место? Купили Роналдо – поставили мировой рекорд.
А через два года «Интер» щедро заплатил за контракт Вьери. «Лацио» умел не только тратить, но и зарабатывать. А где же «Реал», который выигрывал ЛЧ в девяностых? Пока на четвертой строчке с убытками в 110 млн евро. А вот «Милан» нахватал трофеев в начале того десятилетия без невероятных трат – подошли к границе веков с показателем всего минус 83 млн евро за все времена:
«Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» (во много благодаря очень дорогой покупке Ширера), «Ливерпуль» и «Арсенал» дополнили десятку. В конце 1999/2000 в топ-10 было 4 клуба из Серии А, 2 команды из Ла Лиги и сразу четыре команды из АПЛ, то есть лучшие лиги мира строились не из подручных материалов, а благодаря рекордным на тот момент вложениям.
Были промахи середняков, как у «Бетиса» с Денилсоном. Но главную промашку допустил «Интер». Отдали 200 млн евро и взяли три Кубка УЕФА – в 1991, 1994 и 1998 годах. Но разве этого ждали от миланцев? Коварные «Ювентус» и «Милан» сделали всё, чтобы не пускать исторического врага в финалы Лиги чемпионов, в которых сами бывали частенько, пускай не всегда побеждали.
Плюс «Лацио» и «Рома» (а еще немножко судьи и травмы коленей Роналдо) сделали всё, чтобы «Интернационале» превратился в «Спартак». В итоге прожили полтора десятилетия без чемпионства. Впрочем, англичанам, кроме МЮ с удивительной победой в финале ЛЧ на «Камп Ноу», тоже похвастаться особо нечем – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» тратили много, но европейскими гигантами в конце девяностых не являлись.
До появления «тики-таки» рынок преобразился?
Следующая историческая отсечка не 2010 год, конечно же, а 2008-й. В 2000-м закончилась эпоха сборной Франции. А мадридский «Реал» до 2002 года справился со своими победами в Лиге чемпионов и взял длительную паузу. Так что именно летом 2008 года с победой Испании на Евро – той самой, которая всегда и всем проигрывала, иногда по делу, а иногда со скандалами, и приходом Гвардиолы в «Барселону», футбол начал еще одну главу.
За восемь лет случилось много любопытного. Во-первых, на трансферной карте появился Роман Аркадьевич Абрамович. Российский капитал вывел «Челси» сначала на первое место – лондонский клуб стал первым в истории, который суммарно выбросил на трансферы полмиллиарда евро уже с учетом прибыли от продаж. Но Перес и его соратники по «Реалу» настолько маниакально искали путь в еще один финал ЛЧ, что к началу сезона 2008/09 именно «сливки» поднялись на вершину.
Насколько изменилась первая десятка? Кроме «Челси», появились еще два игрока – «Тоттенхэм» заменил «Ньюкасл», а «Бавария» вытеснила «Арсенал». Но если сравнивать чистые расходы немцев – 210 миллионов евро, и того же «Интера» - 460, то первых назвать «денежными мешками» сложно. А вот «Тоттенхэм» уже в 2008 году мог считать себя неудачником с широкими карманами – потратили столько же, как «Ливерпуль», а своего Стамбула не было.
Также к новому перелому фиксируем, как меняется расклад. «Барселона» притаилась – формировали состав Гвардиолы за деньги, но с привлечением условно бесплатных воспитанников. Поэтому лишь на пятом месте, а «Милан», «Интер» и «Челси» идут следом за «Реалом». В принципе, ничего невероятного, хотя надо отдать должное сэру Алексу Фергюсону. Он навязывал борьбу и «Челси», «Реалу», и уже тем более «Ливерпулю», тратя меньше всех в списке, кроме «красных».
Кто сейчас на первом месте из «денежных мешков»?
Десятилетие с 2008-го по 2018-й прошло под диктовку священной войны «Реала» и «Барселоны», Роналду и Месси. «Сливочные» и «блаугранас» нахватали побед в ЛЧ. Сборная Испании еще дважды побеждала на крупных турнирах. Но кто тратил в это время больше всех, неужели именно победители?
Да, «Реал» уверенно лидировал до своей долгожданной победы в ЛЧ. Именно Перес стал первым президентом клуба с чистым убытком на трансферах в размере 1 000 000 000 евро. Случилось это пять лет назад. «Челси», «Барселона» и МЮ были в пятерке, хотя последние успели отдать на новичков всего 645 миллионов, когда «Реал» уже потратил чистый миллиард.
Зато появились новые лица. Во-первых, «Ювентус» готовил реванш – обошли «Баварию», которая долгое время оставалась на десятой строчке. Появились ПСЖ и «Манчестер Сити», как «Челси» нового времени. Сами англичане при этом держались вслед за «Реалом». Абрамович, если бы оценивал всё за все времена, к моменту миллиардного рубежа «сливочных» мог увидеть на калькуляторе убыток в 861 миллион евро.
Но интереснее, что творили ПСЖ и «Манчестер Сити». Всего за несколько лет парижане почти сравнялись по тратам с «Барселоной». Снова, как в случае с трансфером Роналду из каталонского клуба в «Интер», была символическая передача «мешка денег» за другого бразильца – Неймара. История циклична по смыслу, а не буквальна. Стоит ли удивляться, что к нашим дням на первом месте клуб АПЛ?
Чистые расходы сейчас «Манчестер Сити» составляют свыше одного миллиарда евро. «Челси» не сдал позиции до сих пор. «Пенсионеры» потратили больше 1.1 млрд (за вычетом продаж, не забывайте). Хоть где-то у пенсионеров много денег. А если без шуток, то первая пятерка отражает тренд – в основном богатые одновременно и успешные. Означает ли лидерство МС, что они смогут взять ЛЧ?
Поживем – увидим. Точно не стоит удивляться слухам, зная о чистых расходах шейхов в 1 миллиард 346 миллионов и 760 тысяч евро, что в УЕФА собираются спустить на тормозах систему, придуманную Платини. Правила «честной игры» для всех в гонке вооружений не работают. Время других приемов, а трансфер Неймара - игрок формально сам выкупил контракт за 222 млн евро, об это напоминает.
Забег феноменальный, смотрится очень бодро и захватывает дух. Просто представьте, сколько это - 1 000 000 000 евро чистых расходов! На данный момент три клуба планеты потратили на трансферы больше, чем заработали с них, именно на такую сумму или еще больше. Все три из АПЛ, речь про МЮ, «Челси» и МС. Вот вам и главные «денежные мешки» в истории футбола.
И гонка продолжается! Сейчас в десятке «Реал», «Барселона» и ПСЖ. А «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Ливерпуль» замыкают список главных транжир. 8 из 10 выигрывали ЛЧ в новом веке, только ПСЖ и МС пока не побеждали, но могут. Сразу 3 клуба из Серии А – и бедняга «Интер» в качестве насмешки над формулой, что деньги обязательно приносят стабильные трофеи, 2 клуба из Испании – гранды, 1 команда из Франции, а также 4 команды из Англии. Тройка из АПЛ на вершине трансферного мира по размеру чистого убытка от трансферов, а сам забег за почти тридцать лет в одном видео выглядит так:
У Моура таки получилось подпортить стату.
У Моура таки получилось подпортить стату.
Отлично. Как жизнь?
Отлично. Как жизнь?
Как сам?
Как сам?
Ну попробуйте что-нибудь написать про Горина, так сразу же активируется один из пунктов трудового соглашения)
То, что в статейках Горина присутствует отсебятина, прям никого не волнует)) Вот это уровень!)
Да, Джобс?)
Ну попробуйте что-нибудь написать про Горина, так сразу же активируется один из пунктов трудового соглашения)
То, что в статейках Горина присутствует отсебятина, прям никого не волнует)) Вот это уровень!)
Да, Джобс?)
Что мы имеем за последние 6 лет:
1. Потрачено 853 млн евро
2. Не взяли ни одного титула АПЛ
3. Игры как не было, так и нет
4. Вылеты из еврокубков и внутренних турниров на ранних стадиях
5. Борьба с Бернли и Эвертоном за 6 место
6. МЮ первый клуб, потративший за одного игрока больше сотки (тем более за воспитанника)
Так что не позорься такими высказываниями, лол.
ГГМЮ!
Что мы имеем за последние 6 лет:
1. Потрачено 853 млн евро
2. Не взяли ни одного титула АПЛ
3. Игры как не было, так и нет
4. Вылеты из еврокубков и внутренних турниров на ранних стадиях
5. Борьба с Бернли и Эвертоном за 6 место
6. МЮ первый клуб, потративший за одного игрока больше сотки (тем более за воспитанника)
Так что не позорься такими высказываниями, лол.
ГГМЮ!
PS ты хочешь что бы арсенал был мешком? канониры в 2006 дошли до финала ЛЧ, а МС с баблом туда еще не раз не доходилил, деньги это не показатель способности завоевать кубки
PS ты хочешь что бы арсенал был мешком? канониры в 2006 дошли до финала ЛЧ, а МС с баблом туда еще не раз не доходилил, деньги это не показатель способности завоевать кубки
04/05 - 47 млн
05/06 - 36 млн
06/07 - 61 млн
07/08 - 94 млн(Бент - 24, Бейл почти 15, Хаттон - 13, Кабул - 12, Вудгейт - 10... и т.д.)
04/05 - 47 млн
05/06 - 36 млн
06/07 - 61 млн
07/08 - 94 млн(Бент - 24, Бейл почти 15, Хаттон - 13, Кабул - 12, Вудгейт - 10... и т.д.)
ммм кто бы из шейхов Арсенал купил... :(
ммм кто бы из шейхов Арсенал купил... :(
2014 год
2014 год