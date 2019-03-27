Гонка вооружений. Главные «денежные мешки» в истории футбола

вчера, 16:00

«Соккер.ру» предлагает уникальное приключение – возможность увидеть, кто лидировал в трансферной гонке в Европе за последние десятилетия.

Кто был «денежным мешком» в 1991 году?

Дело Босмана перевернет правила игры на футбольном рынке только через пару лет. Но если искать отправную точку для трансферного путешествия и выделять «нашу эру», то начинать нужно с сезона 1991/92. В прошлом остался один из самых скучных чемпионатов мира. А в конце названного сезона в последний раз провели турнир под названием Кубок европейских чемпионов.

Со следующего сезона вместо него будет Лига чемпионов. Но «наша эра» началась именно с победы Кройфа и «Барселоны» в КЕЧ , как современный футбол начался с побед «Аякса» и поражения Голландии в 1974 году. Так вот, если суммировать траты грандов европейского футбола и отнимать выручку от продаж, за годы до сезона 1991/92, то на нулевой отметке главным денежным мешком получится не «Реал», «Ювентус», «Милан» или МЮ .

Первое место занимала как раз «Барселона»! Ее чистые расходы – разница между покупками и продажами, составляла 45 миллионов в пересчете на евро. Все суммы сведены к единому знаменателю для удобства. Забавно, но в начале девяностых в десятке главных денежных мешков европейского футбола находились «Рейнджерс» и «Эвертон», но не было «Реала»:



У «Барселоны» успехи тоже пошли в девяностых годах, но их подготовили деньгами. Опередили «Ювентус», «Милан», «Интер» и МЮ . На тот момент в топ-10 было 5 итальянских клубов, 3 английских, а также по одному испанскому и шотландскому. Стоит ли напоминать, что каталонцы настолько хорошо провели закупки, что впервые в истории выиграли не только кубок чемпионов, но и четырежды подряд стали чемпионами Испании?

Даже если у тебя на бровке Йохан Кройф с «Чупа-чупсом» (из-за проблемы с сердцем голландцу запретили курение, поэтому перешел на каталонскую конфету), лучше иметь деньги на Кумана, Михаэля Лаудрупа, Стоичкова, Надаля или Ромарио. Главный в начале девяностых «денежный мешок» собрал много трофеев, а идеи Кройфа позже доработал Гвардиола - получилась «тики-така».

Что изменилось к концу прошлого века?

«Барселона» не удержалась на первом месте. Сначала «Ювентусу» захотелось побеждать так часто, как это делал в Европе «Милан», который держался в середине топ-10, а потом сменил туринцев на вершине на время. Но к концу сезона 1999/2000 у десятки «денежных мешков» был другой лидер.

Первым в истории футбола чистые расходы в 200 000 000 евро собрал миланский «Интер». Причем итальянцы к концу века заметно оторвались от остальных, ведь «Барселона» и «Лацио» входили в тройку с суммарным показателем в минус 126 и минус 123 млн евро соответственно. Но миланцы пошли заметно дальше.

Начиная с покупки Шалимова и Панчева, ни в чем себе на трансферном рынке не отказывали. Вербовали Бергкампа – третьего футболиста Европы на то время. Подписывали Инса, Дзанетти и Роберто Карлоса. Позже забрали Симеоне, Джоркаеффа, Кану и Саморано. Как окончательно отбросили «Барселону» на второе место? Купили Роналдо – поставили мировой рекорд.

А через два года «Интер» щедро заплатил за контракт Вьери. «Лацио» умел не только тратить, но и зарабатывать. А где же «Реал», который выигрывал ЛЧ в девяностых? Пока на четвертой строчке с убытками в 110 млн евро. А вот «Милан» нахватал трофеев в начале того десятилетия без невероятных трат – подошли к границе веков с показателем всего минус 83 млн евро за все времена:



«Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» (во много благодаря очень дорогой покупке Ширера), «Ливерпуль» и «Арсенал» дополнили десятку. В конце 1999/2000 в топ-10 было 4 клуба из Серии А, 2 команды из Ла Лиги и сразу четыре команды из АПЛ , то есть лучшие лиги мира строились не из подручных материалов, а благодаря рекордным на тот момент вложениям.

Были промахи середняков, как у «Бетиса» с Денилсоном. Но главную промашку допустил «Интер». Отдали 200 млн евро и взяли три Кубка УЕФА – в 1991, 1994 и 1998 годах. Но разве этого ждали от миланцев? Коварные «Ювентус» и «Милан» сделали всё, чтобы не пускать исторического врага в финалы Лиги чемпионов, в которых сами бывали частенько, пускай не всегда побеждали.

Плюс «Лацио» и «Рома» (а еще немножко судьи и травмы коленей Роналдо) сделали всё, чтобы «Интернационале» превратился в «Спартак». В итоге прожили полтора десятилетия без чемпионства. Впрочем, англичанам, кроме МЮ с удивительной победой в финале ЛЧ на «Камп Ноу», тоже похвастаться особо нечем – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Ньюкасл» тратили много, но европейскими гигантами в конце девяностых не являлись.

До появления «тики-таки» рынок преобразился?

Следующая историческая отсечка не 2010 год, конечно же, а 2008-й. В 2000-м закончилась эпоха сборной Франции. А мадридский «Реал» до 2002 года справился со своими победами в Лиге чемпионов и взял длительную паузу. Так что именно летом 2008 года с победой Испании на Евро – той самой, которая всегда и всем проигрывала, иногда по делу, а иногда со скандалами, и приходом Гвардиолы в «Барселону», футбол начал еще одну главу.

За восемь лет случилось много любопытного. Во-первых, на трансферной карте появился Роман Аркадьевич Абрамович. Российский капитал вывел «Челси» сначала на первое место – лондонский клуб стал первым в истории, который суммарно выбросил на трансферы полмиллиарда евро уже с учетом прибыли от продаж. Но Перес и его соратники по «Реалу» настолько маниакально искали путь в еще один финал ЛЧ , что к началу сезона 2008/09 именно «сливки» поднялись на вершину.



Насколько изменилась первая десятка? Кроме «Челси», появились еще два игрока – «Тоттенхэм» заменил «Ньюкасл», а «Бавария» вытеснила «Арсенал». Но если сравнивать чистые расходы немцев – 210 миллионов евро, и того же «Интера» - 460, то первых назвать «денежными мешками» сложно. А вот «Тоттенхэм» уже в 2008 году мог считать себя неудачником с широкими карманами – потратили столько же, как «Ливерпуль», а своего Стамбула не было.

Также к новому перелому фиксируем, как меняется расклад. «Барселона» притаилась – формировали состав Гвардиолы за деньги, но с привлечением условно бесплатных воспитанников. Поэтому лишь на пятом месте, а «Милан», «Интер» и «Челси» идут следом за «Реалом». В принципе, ничего невероятного, хотя надо отдать должное сэру Алексу Фергюсону. Он навязывал борьбу и «Челси», «Реалу», и уже тем более «Ливерпулю», тратя меньше всех в списке, кроме «красных».

Кто сейчас на первом месте из «денежных мешков»?

Десятилетие с 2008-го по 2018-й прошло под диктовку священной войны «Реала» и «Барселоны», Роналду и Месси. «Сливочные» и «блаугранас» нахватали побед в ЛЧ . Сборная Испании еще дважды побеждала на крупных турнирах. Но кто тратил в это время больше всех, неужели именно победители?

Да, «Реал» уверенно лидировал до своей долгожданной победы в ЛЧ . Именно Перес стал первым президентом клуба с чистым убытком на трансферах в размере 1 000 000 000 евро. Случилось это пять лет назад. «Челси», «Барселона» и МЮ были в пятерке, хотя последние успели отдать на новичков всего 645 миллионов, когда «Реал» уже потратил чистый миллиард.



Зато появились новые лица. Во-первых, «Ювентус» готовил реванш – обошли «Баварию», которая долгое время оставалась на десятой строчке. Появились ПСЖ и «Манчестер Сити», как «Челси» нового времени. Сами англичане при этом держались вслед за «Реалом». Абрамович, если бы оценивал всё за все времена, к моменту миллиардного рубежа «сливочных» мог увидеть на калькуляторе убыток в 861 миллион евро.

Но интереснее, что творили ПСЖ и «Манчестер Сити». Всего за несколько лет парижане почти сравнялись по тратам с «Барселоной». Снова, как в случае с трансфером Роналду из каталонского клуба в «Интер», была символическая передача «мешка денег» за другого бразильца – Неймара. История циклична по смыслу, а не буквальна. Стоит ли удивляться, что к нашим дням на первом месте клуб АПЛ ?

Чистые расходы сейчас «Манчестер Сити» составляют свыше одного миллиарда евро. «Челси» не сдал позиции до сих пор. «Пенсионеры» потратили больше 1.1 млрд (за вычетом продаж, не забывайте). Хоть где-то у пенсионеров много денег. А если без шуток, то первая пятерка отражает тренд – в основном богатые одновременно и успешные. Означает ли лидерство МС , что они смогут взять ЛЧ ?

Поживем – увидим. Точно не стоит удивляться слухам, зная о чистых расходах шейхов в 1 миллиард 346 миллионов и 760 тысяч евро, что в УЕФА собираются спустить на тормозах систему, придуманную Платини. Правила «честной игры» для всех в гонке вооружений не работают. Время других приемов, а трансфер Неймара - игрок формально сам выкупил контракт за 222 млн евро, об это напоминает.

Забег феноменальный, смотрится очень бодро и захватывает дух. Просто представьте, сколько это - 1 000 000 000 евро чистых расходов! На данный момент три клуба планеты потратили на трансферы больше, чем заработали с них, именно на такую сумму или еще больше. Все три из АПЛ , речь про МЮ , «Челси» и МС . Вот вам и главные «денежные мешки» в истории футбола.