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Роналду готов сыграть с «Аяксом»

сегодня, 15:41
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус10.04.2019 в 22:00 Не начался

В Италии рассказали о состоянии футболистов «Ювентуса» в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам и должен быть готов к еврокубковой игре. Сегодня утром он занимался на равных с одноклубниками.

Эмре Джан - под вопросом, поскольку испытывает проблемы с лодыжкой. Сами Хедира вернулся в состав «бьянконери» еще в игре с «Миланом». Готовы также Пауло Дибала, Марио Манджукич, Леонардо Спинаццола и Маттиа Де Шильо.

Ожидается, что Дуглас Коста поедет с командой в Амстердам, но останется в запасе.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   94 / 976
сегодня в 16:33
Трипещите ронофобы!
Zenit_84
Zenit_84
   114 / 976
сегодня в 16:24
Ура!!!
Neymar 10
Neymar 10
   804 / 976
сегодня в 16:07
пусть молодежь аякса вытрясет весь песок со старушки юве и пройдёт в 1 / 2 финала .
1 команда
1 команда
   53 / 976
сегодня в 15:48
Это меняет ситуацию.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 976
сегодня в 15:42
ПСЖ сыграл без Неймара. Итог известен.
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