Роналду готов сыграть с «Аяксом»

сегодня, 15:41

В Италии рассказали о состоянии футболистов «Ювентуса» в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

Нападающий Криштиану Роналду вернулся к тренировкам и должен быть готов к еврокубковой игре. Сегодня утром он занимался на равных с одноклубниками.

Эмре Джан - под вопросом, поскольку испытывает проблемы с лодыжкой. Сами Хедира вернулся в состав «бьянконери» еще в игре с «Миланом». Готовы также Пауло Дибала, Марио Манджукич, Леонардо Спинаццола и Маттиа Де Шильо.

Ожидается, что Дуглас Коста поедет с командой в Амстердам, но останется в запасе.