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Игуаин заявил, что намерен остаться в «Челси»

сегодня, 18:34

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал, как он себя чувствует в лондонском клубе.

Права на аргентинца, напомним, принадлежат «Ювентусу».

Я счастлив здесь. Всегда приятно поиграть в новой для себя лиге. Сейчас у меня период адаптации, но я надеюсь, что до конца сезона покажу себя с хорошей стороны, хоть времени осталось и немного.

Я хочу остаться в «Челси». Мне нравится Лондон, здесь можно жить размеренно, но в то же время можно и повеселиться. Так что я намерен остаться здесь. 

31-летний Игуаин забил 3 гола в 8 матчах АПЛ

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   184 / 964
сегодня в 19:21
Показатели не самые худшие.
dzvinka
dzvinka
   35 / 964
сегодня в 19:14
как пристроится хочет, а!))
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 964
сегодня в 18:49
Главное что бы заиграл.
dimagas1
dimagas1
   327 / 964
сегодня в 18:41
А придется утопать в Милан,вместе с Сарри))
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