Игуаин заявил, что намерен остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин рассказал, как он себя чувствует в лондонском клубе.

Права на аргентинца, напомним, принадлежат «Ювентусу».

Я счастлив здесь. Всегда приятно поиграть в новой для себя лиге. Сейчас у меня период адаптации, но я надеюсь, что до конца сезона покажу себя с хорошей стороны, хоть времени осталось и немного.

Я хочу остаться в «Челси». Мне нравится Лондон, здесь можно жить размеренно, но в то же время можно и повеселиться. Так что я намерен остаться здесь.