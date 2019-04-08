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Кассано: «Если Икарди не забивает, то толку от него никакого»

сегодня, 19:06

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано считает, что на острие атаки «Интера» должен играть Лаутаро Мартинес, а не Мауро Икарди, поскольку первый более командный игрок. Такое мнение Кассано выразил в интервью Tiki Taka.

«Интер» играет по схеме 4-2-3-1, а это значит, что выходит только один нападающий - Икарди не может играть вместе с Лаутаро.

Если бы всё решал Спаллетти, то он выпускал бы Мартинеса, так как тренер предпочитает футболистов, играющих на команду. Ему нравятся форварды типа Джеко, Бензема или Левандовски. Икарди же похож на Индзаги в том смысле, что если он не забивает, то толку от него никакого.

Мауро только забивает голы. Больше он не делает ничего.

Икарди в марте возобновил тренировки с командой после своего демарша. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   170 / 964
сегодня в 19:19
Доля правды тут есть.
obana777
obana777
   173 / 964
сегодня в 19:18
Он уже вообще ничего не делает. Погряз в бабских кознях.
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