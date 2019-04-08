Кассано: «Если Икарди не забивает, то толку от него никакого»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано считает, что на острие атаки «Интера» должен играть Лаутаро Мартинес, а не Мауро Икарди, поскольку первый более командный игрок. Такое мнение Кассано выразил в интервью Tiki Taka.

«Интер» играет по схеме 4-2-3-1, а это значит, что выходит только один нападающий - Икарди не может играть вместе с Лаутаро.

Если бы всё решал Спаллетти, то он выпускал бы Мартинеса, так как тренер предпочитает футболистов, играющих на команду. Ему нравятся форварды типа Джеко, Бензема или Левандовски. Икарди же похож на Индзаги в том смысле, что если он не забивает, то толку от него никакого.

Мауро только забивает голы. Больше он не делает ничего.