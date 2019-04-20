Мурад Мусаев: «У „Краснодара“ много травмированных футболистов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита».

Уже не первую игру скованы в начале матча. Все хотят выиграть чемпионство. Только когда пропускаем или что-то происходит с составом, начинаем играть, как можем. «Зенит» закрывал в обороне середину поля, поэтому больше атак было через фланг.

Мы должны были до конца играть на победу и хотели это сделать. Но нужно было спокойно расставить атаку, спешить некуда было.

Нам не хватает резерва, много травмированных футболистов. Довольным быть нечего, нужно играть строже в обороне. Думаю, зрители это увидели. Но хотелось добиться положительного результата.