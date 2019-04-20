ГлавнаяНовости

Мурад Мусаев: «У „Краснодара“ много травмированных футболистов»

20 апреля 2019, 23:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита».

Уже не первую игру скованы в начале матча. Все хотят выиграть чемпионство. Только когда пропускаем или что-то происходит с составом, начинаем играть, как можем. «Зенит» закрывал в обороне середину поля, поэтому больше атак было через фланг.

Мы должны были до конца играть на победу и хотели это сделать. Но нужно было спокойно расставить атаку, спешить некуда было.

Нам не хватает резерва, много травмированных футболистов. Довольным быть нечего, нужно играть строже в обороне. Думаю, зрители это увидели. Но хотелось добиться положительного результата.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   319 / 959
21 апреля в 19:34
Ари Стоцкий Скопинцев Шапи Марков в норме, Каборе пропускал из за перебора карточек а травмированы Крицюк(Сафонов даже лучше сыграл) и Олссон
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 09:47
Слабая отмазка! У "Зени", кроме Дзюбы, Азмуна и хохла, вообще нет футболистов, а они выиграли!
Аксинья
Аксинья ответил Nikola45
   51 / 959
21 апреля в 09:02
Аксинья Оренбургу расскажите! Хорошо? ))
Валере чемпионат уже по барабану, ему сейчас главное показать себя в отдельных играх и попытататься взять Трофей...А если Зенит к предпоследнему туру будет уже Чемпионом и будет немотивирован тут вы увидите Валеру во всей тренерской красе...К Краснодару я отношусь хорошо и считаю что у этой сильной команды на протяжение всех лет только одно слабое звено - тренеры, скорее всего Галицкий берет тех которые пляшут под его дудку...Это каким же надо быть долбаком играть с Зенитом в открытый футбол когда у него идет игра - никакой тактической перестановки...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   260 / 959
21 апреля в 06:47
Это проблемы тренера.
Nikola45
Nikola45 ответил Аксинья
   16 / 959
21 апреля в 01:01
В том то и отличие тренера от физрука что тренер знает против какой команды как надо играть...
Аксинья Оренбургу расскажите! Хорошо? ))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 00:28
Краснодару спасибо за то, что ИГРАЕТ сам и заставляет играть в футбол своих соперников.
n272nm
n272nm
   147 / 959
21 апреля в 00:23
Какой-то несвязный бред. Вообще-то, Зенит смял Краснодар с самого начала и должен был забивать раз 5 за первые 15 минут. Если быть честным, то несмотря на то, что Зенит победил с разницей в один мяч, который забил на последних минутах, счет не по игре. Краснодар, по факту. был разгромлен. Это быкам очень повезло, что Зенит забил всего три мяча. Если Мусаев говорит про то, что Краснодар старался играть на победу, то "это фиаско, братан!". Потому что Зениту в этой игре тотально не везло. Я не хочу обидеть Краснодар, но это просто чудо, что Зенит так мало забил. Сафонов поймал кураж, но даже это не спасло от трех пропущенных мячей, будь Зенит чуть удачливей и был бы полный разгром.

П.С. Я искренне желаю Краснодару попасть в ЛЧ. Это, пожалуй, самая играющая команда нашего чемпионата. Да, она молодая и ей очень сильно не хватает опыта, но именно в еврокубках Краснодару нужно этот опыт добывать.
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 00:14
Сыроват, ты еще для больших побед...
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
20 апреля в 23:52
В том то и отличие тренера от физрука что тренер знает против какой команды как надо играть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100