ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России

Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре.
За четыре тура до завершения сезона «армейцы» опережают «красно-белых» на 13 очков. Для «молодежки» ЦСКА это первое чемпионство в истории.
Напомним, что в московском дерби победу одержал ЦСКА.
...поклонников жеребят с победой !
...а главная радость - повержен Спартачёк...
...поклонников жеребят с победой !
...а главная радость - повержен Спартачёк...
безупречная по российским меркам скаутская работа
и умение выжать по максимуму из минимума в наличии .
Молодых коняшек с чемпионством !
безупречная по российским меркам скаутская работа
и умение выжать по максимуму из минимума в наличии .
Молодых коняшек с чемпионством !
Стыдно за федунботов, а не за Великий ЦСКА.
Стыдно за федунботов, а не за Великий ЦСКА.
Хорошая смена растет
Хорошая смена растет