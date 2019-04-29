ГлавнаяНовости

ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России

29 апреля 2019, 15:13
Спартак (мол)Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол)Матч завершен

Молодежная команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России. Это случилось благодаря ничейному исходу матча «Спартака» и «Рубина» в 26-м туре.

За четыре тура до завершения сезона «армейцы» опережают «красно-белых» на 13 очков. Для «молодежки» ЦСКА это первое чемпионство в истории.

Напомним, что в московском дерби победу одержал ЦСКА.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Трапп – в числе номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Подопечный Слуцкого признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в апреле
Вчера, 21:26 ФотоКомментарии15
Погба претендует на звание лучшего французского футболиста за рубежом
Вчера, 18:44 ФотоКомментарии16
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока года во Франции
Вчера, 17:57 ФотоКомментарии12
Болельщики «Локомотива» выбрали лучшего игрока апреля
Вчера, 14:10 ФотоКомментарии8
Месси, Суарес, де Йонг и ван де Бек претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
Вчера, 01:41 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Parovoznic
   783 / 954
01 мая в 20:58
Ты от щастья в совсем-то астрал не уходи, возвращайся иногда в реальность, ладно?)))
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Дед за ЦСКА
       57 / 954
    30 апреля в 08:55
    Академия ЦСКА и Краснодара лучшие в России, растят талантливую молодёжь, что только радует. С чемпионством!!!!!
    Ты от щастья в совсем-то астрал не уходи, возвращайся иногда в реальность, ладно?)))
    Parovoznic
    Parovoznic ответил Питермен
       57 / 954
    30 апреля в 08:52
    Молодежка пупсиков выиграла чемпионат Зимбабве
    Многоликий ты наш, а как там поживает молодёжка Зенита?
    oFANATo
    oFANATo
       142 / 954
    29 апреля в 21:58
    Чемпионы принимайте поздравления.
    SHMEL
    SHMEL
       157 / 954
    29 апреля в 21:39
    С победой наших юных армейцев!!!
    Винсент Вега
    Винсент Вега
       764 / 954
    29 апреля в 21:01
    Армейцев с победой!
    Великолепный
    Великолепный
       113 / 954
    29 апреля в 19:28
    Красавцы, так держать.👏👏👏👏
    Князь Московский
    Князь Московский
       13 / 954
    29 апреля в 19:21
    В этом сезоне у жида Жеки хватило бабла лишь на молодёжку. Аха-ха)
    RIR68
    RIR68
       112 / 954
    29 апреля в 19:13
    ну и отлично. с победой их и нас! пусть растёт достойная смена!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 954
    29 апреля в 18:56
    Молодцы жеребятки!!!
    Zlatan35
    Zlatan35
       18 / 954
    29 апреля в 18:40
    За четыре тура до завершения сезона, опережая на 13 очков, это реально круто) Молодцы молодые армейцы.
    Николай Еремеев
    Николай Еремеев
       780 / 954
    29 апреля в 18:33
    Всем скептикам- молодо . не зелено . не надо давить на всех , что молодой ,значит не стабильный !!!!Это касается молодых из основного состава ! Берите пример!
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       690 / 954
    29 апреля в 18:21
    ...дождались !
    ...поклонников жеребят с победой !
    ...а главная радость - повержен Спартачёк...
    Sergey Z
    Sergey Z
       135 / 954
    29 апреля в 18:15
    С первым чемпионством молодёжку армейцев!!!
    NAZAR 007
    NAZAR 007
       15 / 954
    29 апреля в 18:03
    В чем коням не откажешь, так это в двух вещах :
    безупречная по российским меркам скаутская работа
    и умение выжать по максимуму из минимума в наличии .

    Молодых коняшек с чемпионством !
    dino-hsv
    dino-hsv
       99 / 954
    29 апреля в 17:55
    почему цска не хочет создать вторую команду? спартак и краснодар дублями пылят во второй по силе лиге, на следующий год локо со своей казанкой зенит сменит, а цска всё ждет чего-то......
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       86 / 954
    29 апреля в 17:53
    С победой, молодые армейцы! Так держать) Спартак везде позади ЦСКА.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       6 / 954
    29 апреля в 17:37
    С чемпионством! Жаль, что основа не стала(((((
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Кейптаунский Аякс
       6 / 954
    29 апреля в 17:36
    И почему-то Акинфеев бронзовый призёр Евро-2008, а Ребров, Максименко, Селихов даже в заявку на турниры не попадали.
    Стыдно за федунботов, а не за Великий ЦСКА.
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил Питермен
       381 / 954
    29 апреля в 17:34
    Молодежка пупсиков выиграла чемпионат Зимбабве
    Чья бы корова мычала,а баклановая молчала.
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       381 / 954
    29 апреля в 17:31
    У молодёжки СПАРТАКА 5 ПОБЕД,как говорится почувствуйте разницу.Кобылам до нас,как до луны буквой ЗЮ.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       37 / 954
    29 апреля в 17:27
    Академия ЦСКА и Краснодара лучшие в России, растят талантливую молодёжь, что только радует. С чемпионством!!!!!
    kotmyshka
    kotmyshka
       128 / 954
    29 апреля в 17:22
    Молодцы жеребятки
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       279 / 954
    29 апреля в 17:05
    Кони гордо надули щеки и замахали хвостами.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       503 / 954
    29 апреля в 16:59
    Поздравляю молодёжку ЦСКА с Чемпионством. Молодцы
    Хорошая смена растет
    Союзник противников
    Союзник противников
       17 / 954
    29 апреля в 16:55
    Это давно было ясно.А вот плохая новость то,что Никола выбыл на две недели,по словам его отца. Или на два из четырёх матча выпал(при одном штрафе),или срочно введут в бой в Питере,а там-трава не расти...Пусть лучше кто-то иной пытается его заместить,пока время есть-всё равно уйдёт ,с вероятностью 90 процентов.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Mi6
       208 / 954
    29 апреля в 16:52
    Ничья не радует. Мясо нужно было рвать))
    Зубы вставьте себе ,а то рваааать !!!)))))))))))
    beefs
    beefs
       191 / 954
    29 апреля в 16:51
    Желаю всем им перейти в основу...
    Баба Яга против
    Баба Яга против
       386 / 954
    29 апреля в 16:32
    Праздравляю!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       181 / 954
    29 апреля в 16:30
    Поздравляю ЦСКА с победой молодежную команду
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100