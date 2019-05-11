Клопп: «Еще ничего не ясно, „Брайтон“ может показать хороший футбол»

сегодня, 14:51

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что у его команды еще есть шансы на чемпионский титул.

В последнем туре «красным» необходимо побеждать «Вулверхэмптон» и надеяться на осечку «Ман Сити» в гостевом матче против «Брайтона».

Всё решат сантиметры, мы давно приняли это как данность. Мы хотим победить, но нужно посмотреть, как покажет себя «Брайтон». Кажется, все думают, что мы победим «волков», а «Сити» тоже добьется успеха в игре с «Брайтоном», но я полагаю, что «чайки» могут показать хороший футбол, поскольку на них уже ничего не давит. Это футбол. Еще ничего не ясно.