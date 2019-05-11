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Клопп: «Еще ничего не ясно, „Брайтон“ может показать хороший футбол»

сегодня, 14:51

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что у его команды еще есть шансы на чемпионский титул.

В последнем туре «красным» необходимо побеждать «Вулверхэмптон» и надеяться на осечку «Ман Сити» в гостевом матче против «Брайтона».

Всё решат сантиметры, мы давно приняли это как данность. Мы хотим победить, но нужно посмотреть, как покажет себя «Брайтон».

Кажется, все думают, что мы победим «волков», а «Сити» тоже добьется успеха в игре с «Брайтоном», но я полагаю, что «чайки» могут показать хороший футбол, поскольку на них уже ничего не давит. Это футбол. Еще ничего не ясно.

Ранее ожиданиями от заключительного тура АПЛ поделился и рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   30 / 1079
сегодня в 15:46
Сам не может, хочет, чтобы другие помогли.
Bayern Best
Bayern Best
   174 / 1079
сегодня в 15:22
Брайтон может все. Прошлый тур уже,это показал.
Egorium
Egorium
   206 / 1079
сегодня в 15:11
Ничего он там не покажет.
DXTK
DXTK
   187 / 1079
сегодня в 15:03
фанам ливера и клоппу надо по сильнее молится на Бройтон, на Вроджерса не получилось а ведь как они гноворили Лестер отнимет очки...... Ливеру самому бы не лишиться их.
удав
удав
   208 / 1079
сегодня в 15:02
для начала обыграйте волков
Ikarus74
Ikarus74
   533 / 1079
сегодня в 14:56
Пеп то трольнул клопа)))
Ikarus74
Ikarus74
   533 / 1079
сегодня в 14:55
Хитрющий Клопп, по моему у волков намного больше шансов отнять очки чем у чаек
ДСА
ДСА
   141 / 1079
сегодня в 14:55
Слабо верится в Брайтон.
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