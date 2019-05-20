ГлавнаяНовости

Кейн: «Я буду готов к финалу Лиги чемпионов»

вчера, 18:52
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с «Ливерпулем».

На данный момент Кейн восстанавливается после травмы.

Восстановление протекает хорошо. Я уже начал тренироваться и потихоньку набирать форму.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»
Сегодня, 16:54 ФотоКомментарии4
Семеду выписан из больницы
Вчера, 11:57 Комментарии2
Хамес Родригес может пропустить Кубок Америки
19 мая Комментарии2
Фекир не поможет «Лиону» в матче с «Каном»
17 мая Комментарии3
Рамос не сыграет с «Бетисом»
17 мая Комментарии6
«Челси» подтвердил разрыв ахиллова сухожилия у Лофтус-Чика
17 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 843
вчера в 21:41
Не нужен он в финале. Надо дать возможность до конца проявить себя Сонгу и моуре. Они заслужил внимания. Они вывел команду в финал. Тем более оба в форме. А Кейну сложно будет влиться после долгого простоя.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил League1
   221 / 843
вчера в 19:32
Но лучше нападающего в Тоттенхеме нет. Кейн у них главный голеадор.
Вот только Кейн показал свою полную несостоятельность во всех важнейших матчах команды в том году - и на ЧМ и в ЛЧ. Понятно дело, что нападающий зависим от команды, но Кейн, на мой взгляд, от нее полностью зависим. Я не фанат Месси, Суареса, Роналду, Мбаппе, Неймара, но эти футболисты могут что-то сделать в одиночку, а Кейн нет. Да и вообще, если глянуть нарезку мячей Кейна - там в основном с пенальти, добиваний, 5 метров и т.п.

П.с. еще наверно на мое отношение сказывается лицо Кейна - типичное англосакское, чопорное и высокомерное, вызывает резкое неприятие (а ведь он вполне может быть приятным во всех отношениях человеком). Знаю, что это нехорошо, но ничего поделать не могу
BenderBender
BenderBender ответил AmIIIeR89
   174 / 843
вчера в 19:29
Под российским недофутболом я подразумевал всю рпл, а не только ЦСКА. Хотя ЦСКА конечно впереди всего недофутбола. В смысле, самый недофутбольный клуб.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил BenderBender
   221 / 843
вчера в 19:26
Бесполезное дерево - это белорусский гэний. Да и всё цска во главе с рыбаком номер 43. А Кейн и в этом сезоне был бы лучшим снайпером, если бы не травма. Рассуждать как ты, могут только любители российского недофутбола.
Какой ценный, а главное уместный в данной теме комментарий. Спасибо

П.с. нет ни малейшего желания что-то обсуждать с фанатом лопа и спартача
BenderBender
BenderBender ответил AmIIIeR89
   174 / 843
вчера в 19:21
Бесполезное дерево - это белорусский гэний. Да и всё цска во главе с рыбаком номер 43. А Кейн и в этом сезоне был бы лучшим снайпером, если бы не травма. Рассуждать как ты, могут только любители российского недофутбола.
League1
League1 ответил AmIIIeR89
   110 / 843
вчера в 19:18
Нет, я просто думаю, что бесполезное дерево, а Ливерпуль чуть повыше классом, чем Панама или Тунис
Но лучше нападающего в Тоттенхеме нет. Кейн у них главный голеадор.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил League1
   221 / 843
вчера в 19:11
Думаешь он агент Ливерпуля?
Нет, я просто думаю, что бесполезное дерево, а Ливерпуль чуть повыше классом, чем Панама или Тунис
League1
League1 ответил AmIIIeR89
   110 / 843
вчера в 19:10
Ну все, п..да Тоттенхэму
Думаешь он агент Ливерпуля?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   594 / 843
вчера в 19:02
Интересно, а он был готов к финалу "Игры престолов"?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   221 / 843
вчера в 18:58
Ну все, п..да Тоттенхэму
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100