Кейн: «Я буду готов к финалу Лиги чемпионов»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что он успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов, где им предстоит сыграть с «Ливерпулем».
На данный момент Кейн восстанавливается после травмы.
Восстановление протекает хорошо. Я уже начал тренироваться и потихоньку набирать форму.
П.с. еще наверно на мое отношение сказывается лицо Кейна - типичное англосакское, чопорное и высокомерное, вызывает резкое неприятие (а ведь он вполне может быть приятным во всех отношениях человеком). Знаю, что это нехорошо, но ничего поделать не могу
П.с. еще наверно на мое отношение сказывается лицо Кейна - типичное англосакское, чопорное и высокомерное, вызывает резкое неприятие (а ведь он вполне может быть приятным во всех отношениях человеком). Знаю, что это нехорошо, но ничего поделать не могу
П.с. нет ни малейшего желания что-то обсуждать с фанатом лопа и спартача
П.с. нет ни малейшего желания что-то обсуждать с фанатом лопа и спартача