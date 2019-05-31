Бакаев: «Еще в прошлом году я ставил себе цель попасть в сборную»

Полузащитник тульского «Арсенала» прокомментировал дебютный вызов в сборную России.

Еще в прошлом году я ставил себе цель попасть в сборную. Это была мечта всей моей жизни, к которой я стремился с самого детства.

Благодаря игре в тульском «Арсенале», благодаря тому, что у меня прекрасные партнеры, которые помогали забивать и показывать все свои лучшие качества, главный тренер сборной увидел меня и дал шанс проявить себя.

Я считаю, что я психологически и физически готов к национальной команде. Готов к большому футболу.