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Бакаев: «Еще в прошлом году я ставил себе цель попасть в сборную»

31 мая 2019, 20:28

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный вызов в сборную России. 

Еще в прошлом году я ставил себе цель попасть в сборную. Это была мечта всей моей жизни, к которой я стремился с самого детства.

Благодаря игре в тульском «Арсенале», благодаря тому, что у меня прекрасные партнеры, которые помогали забивать и показывать все свои лучшие качества, главный тренер сборной увидел меня и дал шанс проявить себя.

Я считаю, что я психологически и физически готов к национальной команде. Готов к большому футболу.

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Все комментарии
dargo
dargo
   351 / 816
01 июня в 01:09
Для меня сейчас ты лучший атакующий игрок в России, работаи так же дальше и всё будет нормально, удачи
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 816
31 мая в 21:24
если вернешься в спартак, то больше в сборную никогда уже не попадешь. сгниешь на лавке. пинай своего агента, чтобы тебя пристроил, желательно в тулу
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 20:47
Посмотрим на твою карьеру в сборной...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   81 / 816
31 мая в 20:42
А почему не в детстве? Очевидно тогда был не очень высокого мнения о своих способностях.
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