Тарасов: «Надеюсь, „Анжи“ выживет»

Полузащитник «Локомотива» высказал слова поддержки в адрес «Анжи», который борется за выживание.

Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из «Анжи». Надеюсь, команда выживет – ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. «Амкар», «Тосно» год назад после победы в Кубке, сейчас «Анжи»… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб – государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить.