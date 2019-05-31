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Тарасов: «Надеюсь, „Анжи“ выживет»

31 мая 2019, 19:31

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказал слова поддержки в адрес «Анжи», который борется за выживание.

Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из «Анжи». Надеюсь, команда выживет – ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. «Амкар», «Тосно» год назад после победы в Кубке, сейчас «Анжи»… Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб – государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 816
01 июня в 05:04
Ты конечно надейся и жди, но даже юрДисты в Анжи понимают, что клубу хана!
NAZAR 007
NAZAR 007
   47 / 816
31 мая в 19:36
Могут и получится - разные вещи, Дима, к сожалению !

За поддержку- респект, коллеги по цеху это понимают,
не понимают этого диванщики соккера, мнимые эксперДы....
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   393 / 816
31 мая в 19:33
Бузов то оказывается умные вещи говорит,не совсем пропащий парень.
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