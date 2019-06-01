СМИ: Федотов продлил контракт с «Оренбургом»

01 июня 2019, 18:22

Главный тренер «Оренбурга» продлил контракт с клубом, сообщают СМИ . Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано еще на 2 года.

Федотов возглавил «Оренбург» по ходу сезона-2017/18 и вывел его в РПЛ . В минувшей кампании он занял с командой седьмое место, что является лучшим результатом в истории клуба.

При этом специалистом интересовался «Рубин», однако тренер решил остаться в «Оренбурге».