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СМИ: Федотов продлил контракт с «Оренбургом»

01 июня 2019, 18:22

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов продлил контракт с клубом, сообщают СМИ. Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано еще на 2 года.

Федотов возглавил «Оренбург» по ходу сезона-2017/18 и вывел его в РПЛ. В минувшей кампании он занял с командой седьмое место, что является лучшим результатом в истории клуба.

При этом специалистом интересовался «Рубин», однако тренер решил остаться в «Оренбурге».

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Все комментарии
valt134
valt134
   230 / 816
02 июня в 16:22
Нашёл «свою»команду.
Байкал-38.
Байкал-38.
   39 / 816
02 июня в 10:50
Федотов заслужил контракт.
mihaluch
mihaluch
   38 / 816
02 июня в 05:39
Что Казань, что Оренбург - всё едино. Только привыкать к новому месту тяжело.
ОПС
ОПС
   158 / 816
02 июня в 05:05
Ну и правильно.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Казанский
   14 / 816
02 июня в 03:18
Ну значит ты про деньги со слез матерей за выкуп своих сыновей из зиндана и за подрывы коллон в курсе.....
Бредятина полная.
Казанский
Казанский ответил Leha-ha50
   87 / 816
02 июня в 02:51
Сказки на татарском пишешь или на русском??? Поведай как туркмен два клуба в 21 веке разорил ?!?
Ну значит ты про деньги со слез матерей за выкуп своих сыновей из зиндана и за подрывы коллон в курсе.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Казанский
   14 / 816
02 июня в 01:42
Про 80-е врать не буду,,,,,,А про то,как Гинер завладел акциями ЦСКА,в то время когда "клуб лейтенантов" спонситровали чеченские боевики и Шамиль Басаев был главным акционером....
Сказки на татарском пишешь или на русском??? Поведай как туркмен два клуба в 21 веке разорил ?!?
Казанский
Казанский ответил Leha-ha50
   87 / 816
02 июня в 00:35
Ну , тогда и я тебе расскажу про 80е. Напомнить ??? Я их тогда не раз вживую видел!!!
Про 80-е врать не буду,,,,,,А про то,как Гинер завладел акциями ЦСКА,в то время когда "клуб лейтенантов" спонситровали чеченские боевики и Шамиль Басаев был главным акционером....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Казанский
   14 / 816
02 июня в 00:25
Ты типа под..ипал что-ли?Про конюшню 90-х годов рассказать или сам в теме:?
Ну , тогда и я тебе расскажу про 80е. Напомнить ??? Я их тогда не раз вживую видел!!!
Казанский
Казанский ответил Leha-ha50
   87 / 816
02 июня в 00:21
Не грусти, в ФНЛ тоже хорошие команды играют!!! Там вам полегче будет!!!
Ты типа под..ипал что-ли?Про конюшню 90-х годов рассказать или сам в теме:?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Казанский
   14 / 816
02 июня в 00:03
Такого,что и на ВЭБ-арене
Не грусти, в ФНЛ тоже хорошие команды играют!!! Там вам полегче будет!!!
Казанский
Казанский ответил Leha-ha50
   87 / 816
01 июня в 23:52
Чего он в Казани не видал??? Команды нет, денег нет, зрителей нет!!! С Оренбургом у него хорошо получается, а от добра добра не ищут.
Такого,что и на ВЭБ-арене
Казанский
Казанский
   87 / 816
01 июня в 23:40
Не знаю кто такой и что его ждет..Но удачи....
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
01 июня в 21:55
Чего он в Казани не видал??? Команды нет, денег нет, зрителей нет!!!
С Оренбургом у него хорошо получается, а от добра добра не ищут.
mat73
mat73
   365 / 816
01 июня в 21:19
Ато все Рубин рубин!..
"Таити, Таити.. не были мы не на какой Таити, нас и здесь неплохо кормят!"
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 20:32
Пуховики должны быть рады.
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 20:07
Хорошая новость!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 816
01 июня в 20:02
Хороший выбор. А то были поползновения гуся-физрука-Карерры на данный пост, что бы как и в спартаке на трансферах попилить.
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 20:00
ожидаемо
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 19:18
Поздравляю, ждем на следующий год в ПФЛ...
JackNorz
JackNorz
   312 / 816
01 июня в 19:16
Поставка очков зениту прописана в контракте. Мюллер наверняка это учел.
andrefino13
andrefino13 ответил Шуnя771
   495 / 816
01 июня в 19:07
Со Спартаком особо не упирались, победили, потому что лучше играли, Шуня. О чём ты? Не готовы в Европу, это да, верное решение, на сезон задачу переаыполнили, завтра будут смотреть, как жить дальше. Хорошая команда, хороший тренер, дай бог больше таких в РПЛ.
nikoladolgov
nikoladolgov
   339 / 816
01 июня в 19:02
С тренером Федотовым и деньгами Газпрома Оренбург такими темпами будет в УЕФА уже в следующем сезоне.
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
01 июня в 18:59
верный ход
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
01 июня в 18:55
Да кто же отползет от газовых бабок?)

Задач никаких, только тактических - упереться с теми на кого покажут....))
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 18:53
Федотов классный спец и мужик! Не то что наш пиджак....
oncha
oncha
   287 / 816
01 июня в 18:47
Тренер, который может многое, это не кононов-физручишко.
Gahi
Gahi
   161 / 816
01 июня в 18:47
Хорошая новость для Оренбурга, поШУМИТ с таким тренером еще команда в РПЛ. Удачи
particular
particular
   1 / 816
01 июня в 18:43
Стабильное сотрудничество должно лечь в основу будущих успехов команды...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
01 июня в 18:42
Хороший тренер в хорошем клубе.
Удачи ему в новом сезоне.
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