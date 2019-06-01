СМИ: Федотов продлил контракт с «Оренбургом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов продлил контракт с клубом, сообщают СМИ. Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано еще на 2 года.
Федотов возглавил «Оренбург» по ходу сезона-2017/18 и вывел его в РПЛ. В минувшей кампании он занял с командой седьмое место, что является лучшим результатом в истории клуба.
При этом специалистом интересовался «Рубин», однако тренер решил остаться в «Оренбурге».
С Оренбургом у него хорошо получается, а от добра добра не ищут.
С Оренбургом у него хорошо получается, а от добра добра не ищут.
"Таити, Таити.. не были мы не на какой Таити, нас и здесь неплохо кормят!"
"Таити, Таити.. не были мы не на какой Таити, нас и здесь неплохо кормят!"
Задач никаких, только тактических - упереться с теми на кого покажут....))
Задач никаких, только тактических - упереться с теми на кого покажут....))
Удачи ему в новом сезоне.
Удачи ему в новом сезоне.