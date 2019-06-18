«Рома»: «Мы крайне разочарованы заявлением Тотти»

Официальный сайт «Ромы» опубликовал ответ на заявление легенды «джаллоросси» об уходе из клуба из-за разногласий с руководством.

Клуб крайне разочарован заявлением Франческо Тотти, который решил покинуть «Ромы» и не вступать в должность спортивного директора клуба. Мы полагали, что роль, предложенная Франческо, является одной из самых высоких должностей в клубе и, очевидно, требует полной самоотдачи и преданности своему делу – того, что мы ожидаем от всех старших менеджеров в клубе.

Мы были готовы быть терпеливыми с Франческо и помочь ему добиться превращения из выдающегося футболиста в блестящего менеджера. Чтобы продемонстрировать наше отношение к Франческо, ему была предложена роль спортивного директора. Несмотря на то, что мы понимаем, как трудно ему было принять решение об уходе из «Ромы» спустя 30 лет, мы считаем, что его восприятие фактов и решений, принятых в клубе, удивляет и далеко от реальности.

Также хотим сообщить, что инвестиционная группа абсолютно не намерена выставлять «Рому» на продажу. Ни сейчас, ни в будущем.

Хотим пожелать Франческо Тотти только удачи в его будущих решениях.