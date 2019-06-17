Достать босса. Звездам ПСЖ это удалось!

сегодня, 13:20

У президента ПСЖ заканчивается терпение: Нассер Аль-Хелаифи сделал серьезное предупреждение футболистам, а «Соккер.ру» считает, что звезды могут разрушить клуб.

Президент устал от звезд

Обычно спокойный и достаточно терпеливый к игрокам и тренерам Нассер Аль-Хелаифи, кажется, больше не хочет быть Федуном мирового масштаба. Катарский бизнесмен за восемь лет потратил на ПСЖ порядка 3 миллиардов евро – дорогая игрушка даже для игрока с кучей фишек в карманах, при этом в Лиге чемпионов за это время парижане не поднимались выше четвертьфинала. После очередного феерического вылета от МЮ этой весной пошли слухи о том, что поток катарских денег в ПСЖ может быть перекрыт, к недовольству спортивными результатами примешиваются не самые теплые отношения с властями Франции. Шейхи, превратившие ПСЖ в суперклуб – по крайней мере, по уровню финансирования, не чувствуют никакой благодарности и слышат в свой адрес только критику.

А тут еще команда из года в год предстает сборищем лузеров и лодырей с королевскими зарплатами, поэтому гнев Аль-Хелаифи считаю праведным, и, хотя от радикальных мер катарские владельцы решили отказаться, определенные изменения постигнут «Пари Сен-Жермен» уже этим летом. И они уже происходят – взять хотя бы назначение Леонардо. Приход, точнее возвращение спортивного директора, который приводил в команду Ибрагимовича, Кавани и Тиаго Силву, Аль-Хелаифи решил подтвердить мощным публичным выступлением, главные адресаты которого – футболисты.

«Мне надоели суперзвездные игроки в команде, больше не хочу видеть их в ПСЖ . Мы зайдем в тупик, если продолжим двигаться по этому пути, нам необходимы изменения. Теперь у футболистов будет больше ответственности, чем раньше. Все будет совершенно по-другому. Им придется больше работать, больше потеть, больше доказывать, что они нужны ПСЖ и достойны играть за нашу команду. Футболисты здесь не для того, чтобы получать удовольствие от жизни за наш счет. Если кто-то из них считает иначе, то двери на выход всегда открыты».

Что (или кого?) имел в виду президент ПСЖ ?

На самом деле, такое гневное заявление, не разобравшись, можно понять даже как объявление кадровой революции или смены курса развития, но, мне кажется, основная мысль в том, что Аль-Хелаифи объявил конец эре правления футболистов в ПСЖ . При этом Нассер вернул в команду Леонардо, как бы подчеркнув, что прежние звезды, которых привел бразилец в предыдущий заход в ПСЖ (2011 – 2013 годы) были «правильными» и профессиональными, а нынешние суперзвезды – безответственны и порочны. Вне всяких сомнений, главный в «Пари Сен-Жермен» по «суперзвездному» поведению – это Неймар, купленный за 222 миллиона евро, вот только его приход не помогает ПСЖ продвинуться даже дальше первого уровня плей-офф Лиги чемпионов, но бразильца это как-то мало волнует – он не несет из-за этого ни финансовые, ни имиджевые потери.

Это действительно большая проблема ПСЖ : все спортивные неудачи ложатся на плечи владельцев, организовавших амбициозный проект, в то время как футболисты выходят сухими из воды, будто это и не они проигрывают. Да вспомните, сколько раз вы сами называли ПСЖ «мешком», когда проигрывали «мешки» в футбольной форме ПСЖ . Впрочем, ответственности с менеджмента клуба не снимаем: пригласить мастеровитых исполнителей и платить им огромную зарплату, не умея при этом мотивировать на максимальную отдачу, - это провал. И теперь на алтарь этого провала должны быть принесены жертвы, главного кандидата на заклание вы знаете, имя ему – Неймар.

Суперзвезды покинут Париж?

Новость о том, что ПСЖ готов расстаться с Неймаром в случае выгодного предложения, уже в наличии. Прощание с Неймаром стало бы логичным исходом этой истории и внятным подтверждением слов президента, вот только этим летом выпроводить бразильца будет непросто. По инерции Неймара оценивают в астрономическую сумму, но кто сейчас возьмется приобрести проблемного во всех смыслах форварда и платить ему сумасшедшую зарплату? Учтите и поведение в команде, и частые травмы, и проблемы с законом.

А вот Мбаппе хочет уйти, и раз от Неймара никак не избавиться, то попрощаться с Килианом, видимо, придется. Как минимум, это избавит ПСЖ от ситуации с двумя медведями в одной берлоге – между бразильцем и французом конфликт из-за статуса главной звезды и войны за влиятельность. Да и Мбаппе тоже не святой, если говорить о «суперзвездности»: разве скромный игрок на церемонии вручения наград стал бы намекать на свой уход из клуба? Это ведь тоже своего рода шантаж. Ну, и как сказал Аль-Хелаифи: двери на выход открыты. Мбаппе явно хочет через них пройти, и удерживать его после столь пламенной речи будет лицемерием.

ПСЖ не созрел для звезд