Слуцкий: «Ни один тренер в мире не может перепрыгнуть уровень игроков»

Главный тренер «Витесса» объяснил, что он подразумевает под своим желанием «сделать карьеру в Европе».

Понимаете, тренер не может рассуждать такими категориями: «Я точно должен возглавить крутой клуб АПЛ ». Нет, это не так. Сделать карьеру в Европе, на мой взгляд, – проработать достаточное количество лет на Западе, показывая с командой высокий результат. «Вулверхэмптон» занял шестое место в АПЛ – сумасшедший успех. Вот хотелось бы чего-то похожего. В общем, хочется отработать в Европе больше 10 лет. А какой клуб – это уже не столь принципиально.

Что такое тренер? Попробую объяснить своё видение. Я часто читаю экспертов, которые говорят: "Ну что такого сделал Гвардиола? Выиграл чемпионат с «Ман Сити?» Вот если бы он привёл к победе «Кристал Пэлас»… Понимаете, ни один тренер в мире не может перепрыгнуть уровень игроков. Ни один. Допустим, специалист получает команду, где собраны футболисты, способные по своему потенциалу занять места с четвёртого по десятое. В такой ситуации с более качественным тренером ты займёшь четвёртую-пятую позицию, с менее квалифицированным – девятую-десятую. Но даже если команда будет вообще без тренера, она не упадёт ниже десятки. Уровень игроков не позволит.

Повторюсь, тренер не перепрыгивает уровень людей. И мне не совсем понятно, когда говорят, что Моуриньо с «Эвертоном» попадёт в тройку. Нет, не попадёт! Будет шестым. Потому что таков подбор футболистов. Вот я и хотел бы работать с командой и занимать максимально возможное с ней место в соответствии с составом.