«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

«Барселона» и ПСЖ ведут переговоры по нападающему парижан Неймару.
Отмечается, что стороны общаются не напрямую, а с помощью посредников, поскольку отношения между клубами крайне напряженные.
ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также «Барселона» готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или Самюэля Умтити.
Неймар уже выступал за «Барселону» в период с 2013-го по 2017 год. После этого он перешел в ПСЖ за 222 млн евро.
В общем, втихаря, мутят альтернативное шельмование с целью выжать максимум при слабом раскладе... С обоих сторон..:))
В общем, втихаря, мутят альтернативное шельмование с целью выжать максимум при слабом раскладе... С обоих сторон..:))