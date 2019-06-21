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«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

сегодня, 13:23

«Барселона» и ПСЖ ведут переговоры по нападающему парижан Неймару

Отмечается, что стороны общаются не напрямую, а с помощью посредников, поскольку отношения между клубами крайне напряженные.

ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник Филиппе Коутиньо. Также «Барселона» готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или Самюэля Умтити.

Неймар уже выступал за «Барселону» в период с 2013-го по 2017 год. После этого он перешел в ПСЖ за 222 млн евро.

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Все комментарии
авито
авито
   568 / 697
сегодня в 13:55
Говорят Неймар уже выступал за Барселону
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 697
сегодня в 13:51
Одни не хотят продавать, другие хотят сэкономить и впарить кого самим не нужно...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   112 / 697
сегодня в 13:50
Не сомневаюсь, что Неймар, если будет играть за " Барселону ", привлечет к себе и клубу еще больше внимания любителей футбола. Команда чуть-чуть заплесневела и ей необходим еще один неординарный футболист, чтобы пошли круги по воде. Его неоднозначный характер, о котором все наслышаны, никакого отношения к футболу не имеет. Несомненно, что своей игрой украсит каталонский клуб.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   112 / 697
сегодня в 13:42
Меня интересует, чем не устроил "Барселону" Коутиньо. Отличный игрок и играл прилично в тех матчах, которые я смотрел.Во всяком случае игры не портил и уж куда сильнее и продуктивнее Ракитича. Но вот подижь (что за идиотское слово) ты, как бывает в жизни.
particular
particular ответил АС35
   8 / 697
сегодня в 13:42
Коутиньо, Ракитич, Умтити поставили в известность, что их включили в бартер по обмену) Ракитич чётко и ясно сказал, что хочет играть в Барселоне, Коутиньо недавно купили, теперь продают. Барселона, как какие-то барыги) Покупают-продают-меняют, обратно возвращают)
Напоминает ситуацию на рынке, когда в конце дня пытаются впарить потёкшую клубнику, в довесок суют поплывшие абрикосы..:))
В общем, втихаря, мутят альтернативное шельмование с целью выжать максимум при слабом раскладе... С обоих сторон..:))
АС35
АС35
   4 / 697
сегодня в 13:39
Коутиньо, Ракитич, Умтити поставили в известность, что их включили в бартер по обмену) Ракитич чётко и ясно сказал, что хочет играть в Барселоне, Коутиньо недавно купили, теперь продают. Барселона, как какие-то барыги) Покупают-продают-меняют, обратно возвращают)
cska plus
cska plus
   7 / 697
сегодня в 13:33
Плаксу в тюрьму скоро отправят а барсуки хотят 100 лимонов отдать и Коутиньо впридачу.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 697
сегодня в 13:33
За 300 Месси в придачу с Роналду никто не купит. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista
   14 / 697
сегодня в 13:28
Дешевый котолонский камбэк)...
barcamilan
barcamilan
   384 / 697
сегодня в 13:26
ох зряя, ох зряя....коута надо сохранить, а петушка оставить там же
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