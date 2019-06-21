«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

сегодня, 13:23

«Барселона» и ПСЖ ведут переговоры по нападающему парижан Неймару.

Отмечается, что стороны общаются не напрямую, а с помощью посредников, поскольку отношения между клубами крайне напряженные.

ПСЖ хочет за бразильца 300 млн евро. Каталонцы такую сумму платить отказываются, и поэтому предлагают альтернативный вариант: 100 млн евро плюс полузащитник . Также «Барселона» готова при желании ПСЖ включить в сделку Ивана Ракитича и/или .