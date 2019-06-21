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Врач «Зенита»: «Выздоровление Жиркова - это уникальный случай»

сегодня, 18:19

Главный врач «Зенита» Михаил Гришин сообщил, как происходило выздоровление 35-летнего полузащитника Юрия Жиркова.

Есть абсолютные показания к операции. А есть травмы, при которых операция не гарантирует излечения. Бывают ситуации, когда после операции мы сталкиваемся с еще большими проблемами. Вот Юрий Жирков. У него была крайне сложная ситуация. После чемпионата мира мы посылали снимки четырем консультантам из зарубежных клиник. 4 из 4 сказали, что надо оперировать. Гарантий, что после операции побежит, как 25-летний, никто не мог дать. Большое спасибо нашим физиотерапевтам, реабилитологам, которые всё-таки его восстановили. Это уникальный случай. Учитывая возрастные изменения, такое консервативное лечение, которое дало результат, — это достижение. 

Ранее стало известно, что Жирков останется в составе «Зенита» в следующем сезоне. 

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Все комментарии
drug01
drug01
   88 / 705
сегодня в 18:28
Здоровья и успешной игры,!
cska plus
cska plus
   6 / 705
сегодня в 18:26
Юра обычный человек, в чём уникальность его выздоровления.
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