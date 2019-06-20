ГлавнаяНовости

Врач «Динамо»: «Соснин получил травму в конце января»

сегодня, 12:17

Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о травме игрока команды Антона Соснина.

На самом деле травма у Антона Соснина, а именно повреждение сухожилия длинной приводящей мышцы, произошла давно – аж в конце января. Но с учётом того, что это был не полный отрыв, а надрыв – отслойка сухожилия – а также принимая во внимание результаты всех исследований было принято совместное с хирургом решение футболиста не оперировать. То есть вести его восстановление поэтапно с учётом временных сроков. Антон полностью восстановился, шёл по графику, но всё приросло не совсем так, как хотелось бы в идеале. В итоге это привело к тому, что мышца не расслаблялась, а всё время находилась в напряжении. Это приводило к определённым болевым ощущениям при тренировочном процессе. А когда нагрузки увеличили, то физиологически мышца так и находилась всё время в состоянии натяжения (гиперфункции), в результате чего произошёл её надрыв. Что является безусловным осложнением данной патологии.

Ждать в такой ситуации было нечего. Поэтому приняли решение надсекать мышечный корсет и делать пластику сухожилия. Что и было произведено в клинике Neo финского города Турку. Операция шла час двадцать, всё было сделано великолепно, Антон Соснин был выписан из клиники и улетел на костылях домой. Сейчас он проходит восстановление, которое первые четыре недели будет пассивным. Затем будет уже активный период, который через 10-12 недель приведёт динамовского футболиста к полному восстановлению без каких уже либо осложнений.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Антон Соснин перенес операцию в Финляндии
Сегодня, 10:53 Комментарии1
Кузяев пропустит сборы «Зенита» из-за травмы
Сегодня, 00:07 Комментарии10
Слуцкий: «Безумно переживаю за Дзагоева»
Вчера, 13:46 Комментарии12
Ребров рассказал про свое травмированное плечо
15 июня Комментарии5
Адвокат Кокорина: «Александр может стать инвалидом»
13 июня Комментарии16
Классон получил травму
10 июня Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 13:08
Богат и могуч русский язык ... "... Всё было сделано великолепно, Антон Соснин был выписан из клиники и улетел на костылях домой".... На метле - читал, в ступе - читал, но чтобы на костылях??? Ну а Антону - скорейшего восстановления!
Akvarel
Akvarel
   59 / 712
сегодня в 12:26
Здоровья Соснину!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100