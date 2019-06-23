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Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

сегодня, 11:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.

Теперь британская пресса утверждает, что лидеры раздевалки выступили против того, чтобы Погба остался. Футболисты хотят начать новую страницу в истории клуба под руководством Оле-Гуннара Сульшера и считают, что игроки, которые намерены уйти, не нужны манкунианцам.

Ранее сообщалось, что Вудворд готов увеличить зарплату Погба до 500 тыс. фунтов в неделю.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:58
Сложный вопрос, оставлять его или нет. МЮ без него совсем скатится, но и с ним ничего не добьётся.
МЮ и с ним скатился, он за весь сезон только 2 месяца отыграл на том уровне, которого от него ждут. ПСЖ без него прошли, ну так смысл его оставлять? Лучше на Модрича обменятся.
АС35
АС35
сегодня в 12:58
Тот случай, когда игроки умнее, прозорливее руководства и тренера.
GreeM
GreeM
сегодня в 12:57
Довыёживался. ))
борька
борька
сегодня в 12:53
Бабские разборки, как в Спартаке
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 12:42
Плаксы
galem72
galem72
сегодня в 12:40
Типичный сан'овский вброс во время летнего ТО.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:37
Сложный вопрос, оставлять его или нет.
МЮ без него совсем скатится, но и с ним ничего не добьётся.
anyway
anyway
сегодня в 12:36
если хочешь идти - иди
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:35
Достал нигер, на 66 его из команды!
удав
удав
сегодня в 12:29
хочешь развалить клуб изнутри -купи погба и неймара=)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:24
Так называемые "лидеры раздевалки" как шакалы воспользовались ситуацией чтобы урвать кусок по жирнее.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Капитан Врунгель
сегодня в 12:23
А если зарплату поднять в 5 раз, будет самое то.))))
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:22
Они что не лайкают фотки с его новыми прическами?
Vladimir808
Vladimir808 ответил drug01
сегодня в 12:21
Как раз наоборот!
Он всех достал и воду чёрную мутит в раздевалке. Без него МЮ станет сильнее, игроки объединятся вокруг Сульшера.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
сегодня в 12:06
Расисты неблагодарные. Дайте Погба поиграть! Учитесь вон у игроков Ливерпуля или соседей из Сити - они все за то, чтобы Погба играл в МЮ. И зарплату ему поднимите втрое!
anfield1984
anfield1984 ответил 4ел
сегодня в 12:03
Лингаарда за что?
4ел
4ел
сегодня в 11:59
Парикмахеров,танцоров и блогеров-инстаграмщиков гнать сс... тряпкой
4ел
4ел ответил juvenale
сегодня в 11:57
теперь Юве нужно предложить млн 60 и те никуда не денутся
За 60 можем вам фреда подогнать!
juvenale
juvenale
сегодня в 11:55
теперь Юве нужно предложить млн 60 и те никуда не денутся
particular
particular
сегодня в 11:54
А профсоюз раздевалки - против!!..:))
4ел
4ел
сегодня в 11:53
А в придачу марсиаля, лукаку и лингарда. А вутфорду запретить вмешиваться в трансферные вопросы команды.Кого ОГС захочет купить, тех пускай и покупает
ДСА
ДСА
сегодня в 11:52
Справедливо, негр всех раздражает.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 11:51
его возвращения в МЮ изначально было ошибкой!
cska plus
cska plus
сегодня в 11:41
Наконец то, накипело у всех зулус просто достал.
drug01
drug01
сегодня в 11:35
Это уже не коллектив!
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