Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.
Теперь британская пресса утверждает, что лидеры раздевалки выступили против того, чтобы Погба остался. Футболисты хотят начать новую страницу в истории клуба под руководством Оле-Гуннара Сульшера и считают, что игроки, которые намерены уйти, не нужны манкунианцам.
Ранее сообщалось, что Вудворд готов увеличить зарплату Погба до 500 тыс. фунтов в неделю.
МЮ без него совсем скатится, но и с ним ничего не добьётся.
МЮ без него совсем скатится, но и с ним ничего не добьётся.
Он всех достал и воду чёрную мутит в раздевалке. Без него МЮ станет сильнее, игроки объединятся вокруг Сульшера.
Он всех достал и воду чёрную мутит в раздевалке. Без него МЮ станет сильнее, игроки объединятся вокруг Сульшера.