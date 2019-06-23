Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

сегодня, 11:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.

Теперь британская пресса утверждает, что лидеры раздевалки выступили против того, чтобы Погба остался. Футболисты хотят начать новую страницу в истории клуба под руководством Оле-Гуннара Сульшера и считают, что игроки, которые намерены уйти, не нужны манкунианцам.

Ранее сообщалось, что Вудворд готов увеличить зарплату Погба до 500 тыс. фунтов в неделю.