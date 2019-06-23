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Основная команда «Крыльев Советов» разгромила молодежную

сегодня, 15:06

«Крылья Советов» завершили первый этап подготовки к новому сезону товарищеским матчем между основной и молодежной командами. Встреча проходила на клубной базе.

«Основа» одержала разгромную победу со счетом 5:0. Голы на свой счет записали Александр Соболев, Максим Канунников, Тарас Бурлак, Георгий Зотов и игрок, находящийся в «Крыльях» на просмотре.

24 июня самарцы отправятся на второй сбор в Австрию, где проведут ряд товарищеских матчей - в частности, со словенским «Целе» и «Краснодаром».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   66 / 675
сегодня в 17:13
У всех молодежь слабая. А на фото вообще не ваши цвета...
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Zenit_84
   7 / 675
сегодня в 16:08
Слабовата молодежь
А наша?
КЭТиК
КЭТиК
   102 / 675
сегодня в 15:57
Молодежь никакая.
cska plus
cska plus
   4 / 675
сегодня в 15:31
Лбычная тренировка.
Zenit_84
Zenit_84
   66 / 675
сегодня в 15:18
Слабовата молодежь
Питер Ман
Питер Ман
   34 / 675
сегодня в 15:08
«Спартак» завершил первый этап подготовки к новому сезону товарищеским матчем между основной и молодежной командами. Встреча проходила на клубной базе.

«Основа» одержала разгромную победу со счетом 7:0. Голы на свой счет записали Бебе Папуа, Мбумба Зулу, Тарас Украинко, Маловар и игрок, находящийся в «пупсиках» на просмотре.

24 июня тарасовцы отправятся на второй сбор в Зимбабве, где проведут ряд товарищеских матчей - в частности, со пердивным «ростовом» и «краснодаром».
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