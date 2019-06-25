Джеррард: "Я счастлив в «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» отказался от перехода в «Дерби Каунти». Клуб предлагал ему подписной бонус в размере 8 миллионов фунтов стерлингов.

Я счастлив здесь. Деньги для меня ничего не значат в таких ситуациях. Мне понравился первый сезон в Шотландии. Хочу вывести команду на новый уровень. Я и моя команда амбициозна и голодна до побед.