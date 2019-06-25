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Джеррард: "Я счастлив в «Рейнджерс»

сегодня, 08:13

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отказался от перехода в «Дерби Каунти». Клуб предлагал ему подписной бонус в размере 8 миллионов фунтов стерлингов.

Я счастлив здесь. Деньги для меня ничего не значат в таких ситуациях. Мне понравился первый сезон в Шотландии. Хочу вывести команду на новый уровень. Я и моя команда амбициозна и голодна до побед.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:49
Если уходить из Рейнджерс, то сразу в АПЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:34
Похвально . Хочет хорошо сделать свою работу .
Akvarel
Akvarel
сегодня в 08:32
Очень хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:24
да уж чего там,турнир двух команд.
давай в Ливер ,будешь с Сульшером и Лэмпардом за чемпик бороться,как раньше
Novograd
Novograd
сегодня в 08:21
Ну а чого ж нє робиш свою роботу дей усьо
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