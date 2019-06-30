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Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

30 июня 2019, 12:01

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт в скором времени должен стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что в понедельник 19-летний футболист присоединится к туринскому клубу. Сумма сделки составит 67 млн евро плюс 13 млн в качестве бонусов. 

Контракт будет рассчитан на пять лет, зарабатывать футболист будет 8 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Juventus 32
Juventus 32 ответил Agamaga
   194 / 686
вчера в 18:49
Ну и дурак. С геем раздевалку делить? Хотя может оно к лучшему. Интересы одинаковые.
Какое отношение ты имеешь к раздевалке Ювентуса?)
Правдин Семён
Правдин Семён
   145 / 686
вчера в 12:20
И это здорово.
valt134
valt134
   177 / 686
вчера в 00:27
Классное приобретение.
Agamaga
Agamaga
   267 / 686
30 июня в 22:12
Ну и дурак. С геем раздевалку делить? Хотя может оно к лучшему. Интересы одинаковые.
Juventus 32
Juventus 32 ответил завоеватель кубка лиги наций
   194 / 686
30 июня в 21:53
конечно я в интернете сижу и не был там ну и что с этого? ты лучше на вопрос ответь который я тебе задал а не переводи стрелки на любимчиков))) что стыдно признать что поехал в каталонию и тебе там напихали)))))
Человеку из Донбасса путалошки только языками могут напихать. Аха-ха)
FERIS
FERIS ответил завоеватель кубка лиги наций
   207 / 686
30 июня в 21:53
конечно я в интернете сижу и не был там ну и что с этого? ты лучше на вопрос ответь который я тебе задал а не переводи стрелки на любимчиков))) что стыдно признать что поехал в каталонию и тебе там напихали)))))
Твой донный капитан Аргентины опять останется без трофея.
FERIS
FERIS
   207 / 686
30 июня в 21:51
Хорошее усиление для Ювентуса!
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил От Принтера Шнур
   113 / 686
30 июня в 20:48
Оно и понятно, что дальше интернета ты нигде не был. Аха-ха) А у твоих любимчиков традиция - получать под хвост 3-4 палки на всяких Гейфилдах))
конечно я в интернете сижу и не был там ну и что с этого? ты лучше на вопрос ответь который я тебе задал а не переводи стрелки на любимчиков))) что стыдно признать что поехал в каталонию и тебе там напихали)))))
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур ответил завоеватель кубка лиги наций
   131 / 686
30 июня в 19:44
18.16 "От Принтера Шнур" "А в каталонию только мазохисты поедут, которым нравится вынимать из своей кошёлки по три-четыре "огурца". пхаха" не знаю но тебе виднее раз говоришь я просто там не был) а сколько ты огурцов из своей достал 3 или 4? вот тебе и пхаха!!!!!!!!!!!!!!
Оно и понятно, что дальше интернета ты нигде не был. Аха-ха)
А у твоих любимчиков традиция - получать под хвост 3-4 палки на всяких Гейфилдах))
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций ответил завоеватель кубка лиги наций
   113 / 686
30 июня в 19:11
18.16 "От Принтера Шнур"
"А в каталонию только мазохисты поедут, которым нравится вынимать из своей кошёлки по три-четыре "огурца".
пхаха"

не знаю но тебе виднее раз говоришь я просто там не был) а сколько ты огурцов из своей достал 3 или 4? вот тебе и пхаха!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
   44 / 686
30 июня в 19:05
успехов ему !
От Принтера Шнур
От Принтера Шнур ответил завоеватель кубка лиги наций
   131 / 686
30 июня в 18:16
до 2006 года ездили так как макароны там вкуснее были и пицца а счас везде делают не хуже ваших макаронников так что никто туда не поедет разве только стареющие замыкатели и молодые сопляки желающие набить карманы))))
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил От Принтера Шнур
       113 / 686
    30 июня в 18:13
    Смотри за тем, как фарм-кружок аргентинской блохи вынимает по 3-4 мяча в плейоф ЛЧ от середняков. А зависть это плохо. Скоро на вашу цыганию всем будет плевать и лучшие в мире игроки будут ехать в Италию, как было всегда до 2006 года.
    до 2006 года ездили так как макароны там вкуснее были и пицца а счас везде делают не хуже ваших макаронников так что никто туда не поедет разве только стареющие замыкатели и молодые сопляки желающие набить карманы))))
    От Принтера Шнур
    От Принтера Шнур
       131 / 686
    30 июня в 18:13
    Модер, зачем ты прячешь коменты завоевателя? Мне не удобно ему отвечать. Вы и так сайт в помойку превратили, хоть в диалоги не встрявайте.
    завоеватель кубка лиги наций
    завоеватель кубка лиги наций ответил От Принтера Шнур
       113 / 686
    30 июня в 18:10
    Смотри за тем, как фарм-кружок аргентинской блохи вынимает по 3-4 мяча в плейоф ЛЧ от середняков. А зависть это плохо. Скоро на вашу цыганию всем будет плевать и лучшие в мире игроки будут ехать в Италию, как было всегда до 2006 года.
      От Принтера Шнур
      От Принтера Шнур
         131 / 686
      30 июня в 18:06
      Приятно, что у барсиков полыхает. Они не привыкли к отказам.)
      От Принтера Шнур
      От Принтера Шнур ответил завоеватель кубка лиги наций
         131 / 686
      30 июня в 18:04
      посмотрим как провалит сезон зазнавшийся любитель денежек после этого его агентишка еще будет думать куда перепродать подороже малолетку сидел бы в аяксе еще года 2 а тут решил бабок срубить ну пусть превращается в неймара
      Смотри за тем, как фарм-кружок аргентинской блохи вынимает по 3-4 мяча в плейоф ЛЧ от середняков.
      А зависть это плохо. Скоро на вашу цыганию всем будет плевать и лучшие в мире игроки будут ехать в Италию, как было всегда до 2006 года.
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций ответил От Принтера Шнур
         113 / 686
      30 июня в 17:55
      А так бы пол зарплаты блохе отдавал. хехехе
        kotmyshka
        kotmyshka
           96 / 686
        30 июня в 17:49
        удачи
        neomessi
        neomessi
           606 / 686
        30 июня в 17:45
        Думал в ПСЖ.
        Удачи ему в Юве.
        Зеленыйслоник
        Зеленыйслоник
           482 / 686
        30 июня в 17:32
        А что делать?У сеньоры уже старые исполнители в защите.
        Рауль и Зидан
        Рауль и Зидан ответил MESSIDGIN
           502 / 686
        30 июня в 16:55
        Там зп пишут в районе 8 миллионов , откуда ты взял 15-20 ?
        От Принтера Шнур
        От Принтера Шнур
           131 / 686
        30 июня в 16:53
          От Принтера Шнур
          От Принтера Шнур ответил MESSIDGIN
             131 / 686
          30 июня в 16:50
          80 лимонов итого плюс 20 ка жирному итальянцу, плюс з.п в районе 15-20 больше 100 лимонов за 19 летнего защитника )))) Все ради чемпионата Италии..пхыхых
          А так бы пол зарплаты блохе отдавал.
          хехехе
          От Принтера Шнур
          От Принтера Шнур
             131 / 686
          30 июня в 16:49
            завоеватель кубка лиги наций
            завоеватель кубка лиги наций
               113 / 686
            30 июня в 13:53
            посмотрим как провалит сезон зазнавшийся любитель денежек после этого его агентишка еще будет думать куда перепродать подороже малолетку сидел бы в аяксе еще года 2 а тут решил бабок срубить ну пусть превращается в неймара
            nba05
            nba05
            30 июня в 13:37
            Ну хоть не ПСЖ, удачи ему, норм себе бабки стряс)
            dimagas1
            dimagas1
               146 / 686
            30 июня в 13:26
            Усиление на несколько лет ,пока ему не надоест дворовая лига без конкурентов.
            Artuom
            Artuom ответил КЭТиК
               71 / 686
            30 июня в 13:18
            Теперь футболист может булки расслабить.
            Он их расслабил ещё будучи в Аяксе, когда стал считаться одним из лучших и начал перебирать варианты куда перейти(пойду-не пойду, нравится-не нравится...)
            Artuom
            Artuom ответил MESSIDGIN
               71 / 686
            30 июня в 13:16
            80 лимонов итого плюс 20 ка жирному итальянцу, плюс з.п в районе 15-20 больше 100 лимонов за 19 летнего защитника )))) Все ради чемпионата Италии..пхыхых
            И какой смысл придумывать ересь сколько там агенту и про огромную зарплату? Ну если только дети на такую глупость поведутся...)

            И да... получить всё тоже что ты написал ради чемпа Испании думаешь лучше?) Пфф... ставить чемп одной команды выше другого чемпа одной команды...
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