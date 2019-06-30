Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт в скором времени должен стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.
Отмечается, что в понедельник 19-летний футболист присоединится к туринскому клубу. Сумма сделки составит 67 млн евро плюс 13 млн в качестве бонусов.
Контракт будет рассчитан на пять лет, зарабатывать футболист будет 8 млн евро за сезон.
А у твоих любимчиков традиция - получать под хвост 3-4 палки на всяких Гейфилдах))
А у твоих любимчиков традиция - получать под хвост 3-4 палки на всяких Гейфилдах))
"А в каталонию только мазохисты поедут, которым нравится вынимать из своей кошёлки по три-четыре "огурца".
пхаха"
не знаю но тебе виднее раз говоришь я просто там не был) а сколько ты огурцов из своей достал 3 или 4? вот тебе и пхаха!!!!!!!!!!!!!!
"А в каталонию только мазохисты поедут, которым нравится вынимать из своей кошёлки по три-четыре "огурца".
пхаха"
не знаю но тебе виднее раз говоришь я просто там не был) а сколько ты огурцов из своей достал 3 или 4? вот тебе и пхаха!!!!!!!!!!!!!!
пхаха
пхаха
А зависть это плохо. Скоро на вашу цыганию всем будет плевать и лучшие в мире игроки будут ехать в Италию, как было всегда до 2006 года.
А зависть это плохо. Скоро на вашу цыганию всем будет плевать и лучшие в мире игроки будут ехать в Италию, как было всегда до 2006 года.
Удачи ему в Юве.
Удачи ему в Юве.
а ведь недавно джины прославляли Аякс и Де Лигхта, говоря, что лучший защитник должен играть в борселоне
а ведь недавно джины прославляли Аякс и Де Лигхта, говоря, что лучший защитник должен играть в борселоне
хехехе
хехехе
И да... получить всё тоже что ты написал ради чемпа Испании думаешь лучше?) Пфф... ставить чемп одной команды выше другого чемпа одной команды...
И да... получить всё тоже что ты написал ради чемпа Испании думаешь лучше?) Пфф... ставить чемп одной команды выше другого чемпа одной команды...