Де Лигт станет игроком «Ювентуса» в понедельник

30 июня 2019, 12:01

Защитник «Аякса» в скором времени должен стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщает источник со ссылкой на Tuttosport.

Отмечается, что в понедельник 19-летний футболист присоединится к туринскому клубу. Сумма сделки составит 67 млн евро плюс 13 млн в качестве бонусов.

Контракт будет рассчитан на пять лет, зарабатывать футболист будет 8 млн евро за сезон.