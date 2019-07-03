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Диас, которого активно вёл «Зенит», переходит в «Порту»

сегодня, 11:59

Вингер сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Порту». Португальский клуб заплатит за 22-летнего игрока 7 млн евро. Также предыдущий клуб Диаса «Жуниор» получит 20 % от следующей продажи футболиста.

Левый атакующий полузащитник забил 18 голов в 67 матчах за «Жуниор» и является игроком сборной Колумбии. В конце июня сообщалось, что Диас продолжит карьеру в «Зените».

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Все комментарии
Казанский
Казанский
   59 / 699
сегодня в 12:06
Португальский клуб заплатит за 22-летнего игрока 7 млн евро.
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Почему 27 млн.евро от Газпрома не вдохновили ФК "Жуниор" и 5 лямов в год не возбудили Диаса?Это потому что он негр?((
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 699
сегодня в 12:02
Не довели
Don trambon
Don trambon
   60 / 699
сегодня в 12:01
Медведеву нужно провести серьёзный разговор с Барриосом по этому поводу. гыгыгы
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