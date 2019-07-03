Диас, которого активно вёл «Зенит», переходит в «Порту»

Вингер сборной Колумбии Луис Диас продолжит карьеру в «Порту». Португальский клуб заплатит за 22-летнего игрока 7 млн евро. Также предыдущий клуб Диаса «Жуниор» получит 20 % от следующей продажи футболиста.
Левый атакующий полузащитник забил 18 голов в 67 матчах за «Жуниор» и является игроком сборной Колумбии. В конце июня сообщалось, что Диас продолжит карьеру в «Зените».
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Почему 27 млн.евро от Газпрома не вдохновили ФК "Жуниор" и 5 лямов в год не возбудили Диаса?Это потому что он негр?((
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Почему 27 млн.евро от Газпрома не вдохновили ФК "Жуниор" и 5 лямов в год не возбудили Диаса?Это потому что он негр?((