ГлавнаяНовости

«Арсенал» рассчитывает арендовать Малкома

сегодня, 10:43

«Арсенал» планирует арендовать нападающего «Барселоны» Малкома, тогда как каталонцы хотят продать игрока, сообщают СМИ.

В связи с возможными покупками Неймара и Антуана Гризманна «блаугранас» надеются немного увеличить свой бюджет, продав игроков, не входящих в основную обойму.

Сам бразилец хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Лондонцы также не против подписать Малкома, однако у них есть и другие варианты.

22-летний футболист перешел в «Барсу» прошлым летом из «Бордо» за 41 млн евро. В 24 матчах он забил 4 гола.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Диас, которого активно вёл «Зенит», переходит в «Порту»
Сегодня, 11:59 Комментарии3
Президент «Лилля»: «Окружение Николя Пепе склоняется к ПСЖ»
Сегодня, 10:32 Комментарии1
Слухи«Наполи» хочет арендовать Хамеса, «Реал» рассчитывает на прямую продажу
Сегодня, 09:53 Комментарии1
СлухиБюджет ПСЖ на летние трансферы - 200 млн евро
Сегодня, 08:21 Комментарии9
Слухи«Дерби» нашёл замену Лэмпарду, который возглавит «Челси»
Сегодня, 05:28 Комментарии3
Слухи«Наполи» хочет купить 19-летнего хавбека, которым интересовался «Зенит»
Сегодня, 04:46 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   371 / 699
сегодня в 11:09
очень разумное решение попрадавать молодежь и оставить симулянта старого а потом покупать обратно только в разы дороже
cska plus
cska plus
   5 / 699
сегодня в 10:49
Четыре гола в 22 матчах не утешительно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100