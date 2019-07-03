«Арсенал» рассчитывает арендовать Малкома

сегодня, 10:43

«Арсенал» планирует арендовать нападающего «Барселоны» Малкома, тогда как каталонцы хотят продать игрока, сообщают СМИ .

В связи с возможными покупками Неймара и Антуана Гризманна «блаугранас» надеются немного увеличить свой бюджет, продав игроков, не входящих в основную обойму.

Сам бразилец хочет продолжить карьеру в «Арсенале». Лондонцы также не против подписать Малкома, однако у них есть и другие варианты.

22-летний футболист перешел в «Барсу» прошлым летом из «Бордо» за 41 млн евро. В 24 матчах он забил 4 гола.