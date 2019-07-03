«Атлетико» подтвердил рекордный трансфер Фелиша

«Атлетико» представил новичка команды Жоау Фелиша с помощью видео, на котором юный португальский талант знакомится с клубным музеем «матрасников». Детали сделки «Атлетико» пока не разглашает.
Сообщалось, что мадридский клуб выкупил 19-летнего полузащитника «Бенфики» за рекордные для клуба 120 млн евро. Еще 6 млн будут потрачены на финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.
#PuroTalento pic.twitter.com/ehvuo8YBNI— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 июля 2019 г.
Напомним, сегодня «Атлетико» также объявил о трансфере Эктора Эрреры. Кроме того, «матрасники» заработали 70 млн евро на трансфере Родри в «Манчестер Сити».
хотя и там особых успехов уже нет))
хотя и там особых успехов уже нет))
Мы в полной опе со своими дзюбами куда ни плюнь за 18 млн
Мы в полной опе со своими дзюбами куда ни плюнь за 18 млн