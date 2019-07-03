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«Атлетико» подтвердил рекордный трансфер Фелиша

сегодня, 21:22

«Атлетико» представил новичка команды Жоау Фелиша с помощью видео, на котором юный португальский талант знакомится с клубным музеем «матрасников». Детали сделки «Атлетико» пока не разглашает.

Сообщалось, что мадридский клуб выкупил 19-летнего полузащитника «Бенфики» за рекордные для клуба 120 млн евро. Еще 6 млн будут потрачены на финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

Напомним, сегодня «Атлетико» также объявил о трансфере Эктора Эрреры. Кроме того, «матрасники» заработали 70 млн евро на трансфере Родри в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   218 / 697
сегодня в 23:17
вот это атлетико рискнул так рискнул. ну посмотрим)
13 RUS
13 RUS
   190 / 697
сегодня в 22:53
Не затащит он
andreika20133
andreika20133 ответил Apsny
   196 / 697
сегодня в 22:37
Где нынче идеально?
Там где нас нет. Но моё мнение нужно болеть за свой город и за свою команду и из своей страны.
ceret
ceret
   690 / 697
сегодня в 22:37
Хорошая замена Гризманну,но дороговато
Тео Джонс
Тео Джонс ответил da da da 1
   105 / 697
сегодня в 22:36
в России футбол в целом не интересен жителям,только хоккей,это по факту третьесортный вид спорта как никак. хотя и там особых успехов уже нет))
Как будто в хоккее все стремятся в русскую лигу лол), все стремятся в НХЛ юсовскую.
da da da 1
da da da 1 ответил 25процентный клоун
   244 / 697
сегодня в 22:21
Вау, а мы тут ценник на Фернандеса в 30 в своей песочнице повесили и хороводы водим, а Чалову говорим, что рано ему в европу.... Мы в полной опе со своими дзюбами куда ни плюнь за 18 млн
в России футбол в целом не интересен жителям,только хоккей,это по факту третьесортный вид спорта как никак.
хотя и там особых успехов уже нет))
VIPded
VIPded
   172 / 697
сегодня в 22:20
Удачи Атлетико!
razdvatri
razdvatri
   192 / 697
сегодня в 22:14
купили хрень и радуются
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Artuom
   112 / 697
сегодня в 22:14
Все, что пишет этот чувак нужно умножать на ноль)
dimagas1
dimagas1 ответил League1
   126 / 697
сегодня в 22:13
Заиграет. У семёна даже одервенелый Торес заиграл.
Лемар,Гайтан,Виттоло,Гамейро,Караско и это последних года 4.
Apsny
Apsny ответил andreika20133
   344 / 697
сегодня в 22:09
А вы говорите куда уходят деньги испанских бабушек. Я часто бывал в Испании там реально проблемы в ЖКХ и социалке.
Где нынче идеально?
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил andreika20133
   90 / 697
сегодня в 22:03
А вы говорите куда уходят деньги испанских бабушек. Я часто бывал в Испании там реально проблемы в ЖКХ и социалке.
а у нас в духовных скрепах нет проблем
andreika20133
andreika20133
   196 / 697
сегодня в 22:01
А вы говорите куда уходят деньги испанских бабушек. Я часто бывал в Испании там реально проблемы в ЖКХ и социалке.
Incredulous
Incredulous
   115 / 697
сегодня в 22:01
Шикарный разводняк от Бенфики.
JY_918
JY_918
   572 / 697
сегодня в 21:59
За девятнадцатилетнего 120 миллионов + 6 миллионов, Mamma Mia!
juvenale
juvenale ответил Медив
   35 / 697
сегодня в 21:58
Серъезно, кто когда в первый раз услышал про Фелиша? Я где то в марте, когда Бенфика заявила, что у них есть чувак, за которого они хотят 120 миллионов
я узнал,как только новость появилась на соккере про супер таланта
juvenale
juvenale
   35 / 697
сегодня в 21:57
уже и Атлетико за кота в мешке 126 млн вываливает...куда катится этот мир
League1
League1 ответил Рауль и Зидан
   40 / 697
сегодня в 21:50
А если не заиграет ? Это же огромный риск
Заиграет. У семёна даже одервенелый Торес заиграл.
Брулин
Брулин
   606 / 697
сегодня в 21:47
так они денег и в глаза не видели, Барса прямо на Бенфику и зашлёт...всё это виртуально и виртуозно...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   2 / 697
сегодня в 21:45
А сколько у них хеттриков за сборную?
spartach091
spartach091
   41 / 697
сегодня в 21:44
Жесть, шо творят эти камерунцы
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 697
сегодня в 21:44
Вау, а мы тут ценник на Фернандеса в 30 в своей песочнице повесили и хороводы водим, а Чалову говорим, что рано ему в европу....
Мы в полной опе со своими дзюбами куда ни плюнь за 18 млн
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   475 / 697
сегодня в 21:35
Теперь за талантливых игроков спокойно отдают больше 100 лямов .
dimagas1
dimagas1
   126 / 697
сегодня в 21:33
Рискуют,да еще так дорого что писец.Его часто сравнивают с Мбаппе,тока Мбаппе рвал всех в ЛЧ,а этот Фелиш,Феликс или как правильно в ЛЕ одну игру выдал на хорошем уровне.
No problem
No problem
   62 / 697
сегодня в 21:33
В обезьяннике дорогое пополнение.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   215 / 697
сегодня в 21:30
А как с финансовым фэйр-плэй???
Artuom
Artuom ответил da da da 1
   64 / 697
сегодня в 21:28
все до делу,лучший игрок Португалии после Бернарду в лучшем клубе Мадрида!
Смешно. он даже в пятерку лучших не входит;) Да и вообще в матче за сборную он вышел и обос...ся с перепугу... давно я не видел столько брака))
particular
particular
   5 / 697
сегодня в 21:28
Одного продали, другого купили..:)) Держат нос по ветру!..:))
Медив
Медив
   127 / 697
сегодня в 21:26
Серъезно, кто когда в первый раз услышал про Фелиша? Я где то в марте, когда Бенфика заявила, что у них есть чувак, за которого они хотят 120 миллионов
Эллочка
Эллочка
   70 / 697
сегодня в 21:25
ноунейм филип за 120 косарей
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