«Атлетико» подтвердил рекордный трансфер Фелиша

сегодня, 21:22

«Атлетико» представил новичка команды с помощью видео, на котором юный португальский талант знакомится с клубным музеем «матрасников». Детали сделки «Атлетико» пока не разглашает.

Сообщалось, что мадридский клуб выкупил 19-летнего полузащитника «Бенфики» за рекордные для клуба 120 млн евро. Еще 6 млн будут потрачены на финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

Напомним, сегодня «Атлетико» также объявил о трансфере Эктора Эрреры. Кроме того, «матрасники» заработали 70 млн евро на трансфере Родри в «Манчестер Сити».