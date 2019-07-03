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«Севилья» заключила пятилетний контракт с Окампосом

вчера, 23:48

Вингер «Марселя» Лукас Окампос стал игроком «Севильи». Испанский клуб заключил с 24-летним игроком контракт на пять сезонов. По информации прессы, стоимость трансфера составила 13 млн евро.

В минувшем сезоне Окампос провел за «Марсель» 40 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.

Сегодня «Севилья» также объявила о трансфере защитника «Бордо» Жуля Кунде.

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