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«Манчестер Сити» приобрел защитника ПСВ

сегодня, 21:42

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 22-летнего защитника ПСВ Хосе Тасенде (Анхелиньо). По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 12 млн евро. «Горожане» заключили с испанцем контракт до 2023 года.

Тасенде является воспитанником «Манчестер Сити», но не сыграл за основу английского клуба ни одного матча. С 2015 года он выступал на правах аренды в «Нью-Йорк Сити», «Жироне», «Мальорке» и «Бреде», после чего в 2018 году стал полноправным игроком ПСВ,

В минувшем сезоне оборонец провел 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач.

Сегодня также «Манчестер Сити» выкупил полузащитника «Атлетико» Родри за 70 млн евро.

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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10 ответил razdvatri
   521 / 697
сегодня в 22:46
нужно еще штук 10 защитников, лысому шарлатану пофиг на что тратить нефтедоллары
Ну если они есть и не заканчиваются,то почему бы и нет. Тем более, как в современном футболе конкурировать с другими командами?
Apsny
Apsny
   344 / 697
сегодня в 22:07
По 1 млн за передачу)
juvenale
juvenale
   35 / 697
сегодня в 22:00
12 млн для мешка?не верю
razdvatri
razdvatri
   192 / 697
сегодня в 21:59
нужно еще штук 10 защитников, лысому шарлатану пофиг на что тратить нефтедоллары
allemz
allemz ответил spartach091
   68 / 697
сегодня в 21:58
Мешок сити платит за своих же воспитанников🤣🤣🤣
Юное создание, тебе знакомо понятие "право приоритетного выкупа"?
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   475 / 697
сегодня в 21:49
Лысый своих корешей и знакомых подтягивает в сити на "жирные" контракты , сам же скоро свалит от туда )))
allemz
allemz
   68 / 697
сегодня в 21:49
Руководство решило отказаться от покупки дорогостоящего Чилуэлла и сделать ставку на воспитанника, проведшего неплохой сезон в составе ПСВ. И это правильно.
Будет с Зиной бороться за место в старте.
spartach091
spartach091
   41 / 697
сегодня в 21:46
Мешок сити платит за своих же воспитанников🤣🤣🤣
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