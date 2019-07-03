«Манчестер Сити» приобрел защитника ПСВ

сегодня, 21:42

«Манчестер Сити» объявил о трансфере 22-летнего защитника ПСВ Хосе Тасенде (Анхелиньо). По информации transfermarkt, стоимость сделки составила 12 млн евро. «Горожане» заключили с испанцем контракт до 2023 года.

Тасенде является воспитанником «Манчестер Сити», но не сыграл за основу английского клуба ни одного матча. С 2015 года он выступал на правах аренды в «Нью-Йорк Сити», «Жироне», «Мальорке» и «Бреде», после чего в 2018 году стал полноправным игроком ПСВ ,

В минувшем сезоне оборонец провел 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач.

Сегодня также «Манчестер Сити» выкупил полузащитника «Атлетико» Родри за 70 млн евро.