«Шеффилд Юнайтед» оформил первый трансфер после выхода в АПЛ

сегодня, 06:13

«Шеффилд Юнайтед», вышедший в АПЛ со второго места в Чемпиошипе, сообщил о первом летнем трансфере.

Состав «клинков» пополнил 27-летний полузащитник КПР Люк Фриман. Англичанин подписал с клубом трёхлетний контракт и стал самым дорогим приобретением в истории «Шеффилд Юнайтед», однако сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне Фриман забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач в 43 матчах Чемпионшипа.