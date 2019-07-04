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«Шеффилд Юнайтед» оформил первый трансфер после выхода в АПЛ

сегодня, 06:13

«Шеффилд Юнайтед», вышедший в АПЛ со второго места в Чемпиошипе, сообщил о первом летнем трансфере.

Состав «клинков» пополнил 27-летний полузащитник КПР Люк Фриман. Англичанин подписал с клубом трёхлетний контракт и стал самым дорогим приобретением в истории «Шеффилд Юнайтед», однако сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне Фриман забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач в 43 матчах Чемпионшипа.

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Tott_Hot
Tott_Hot
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сегодня в 06:47
Удачи клинкам! Шеффилд обязан иметь крепкую команду в АПЛ
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