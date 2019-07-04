«Шеффилд Юнайтед» оформил первый трансфер после выхода в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед», вышедший в АПЛ со второго места в Чемпиошипе, сообщил о первом летнем трансфере.
Состав «клинков» пополнил 27-летний полузащитник КПР Люк Фриман. Англичанин подписал с клубом трёхлетний контракт и стал самым дорогим приобретением в истории «Шеффилд Юнайтед», однако сумма трансфера не разглашается.
В минувшем сезоне Фриман забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач в 43 матчах Чемпионшипа.
All smiles 😁#SUFC 🔴 pic.twitter.com/D0w6kQx8rP— Sheffield United (@SUFC_tweets) 3 июля 2019 г.