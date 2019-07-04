«Краснодар» победил «Спартак» и стал обладателем Кубка «Матч Премьер»

В заключительном поединке Кубка «Матч Премьер» «Спартак» уступил «Краснодару».
Таким образом, «быки» стали победителями данного турнира.
Итоговая таблица турнира в Австрии
1. «Краснодар» — 9 очков
2. «Ростов» — 6
3. «Спартак» — 3
4. ЦСКА — 0.
Австрия, стадион Шпаркассе Пеллау
«Спартак» - «Краснодар» 1:2 (0:0)
Голы: З. Бакаев 63 - Камболов 39, Ари 64
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко 74), Мельгарехо (Ташаев 77), Зобнин, Фернандо, Ханни (Джано 57), З. Бакаев (С. Бакаев, 73), Игнатов (Ломовицкий 57), Понсе (Адриано 57).
Главный тренер: Кононов Олег.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ивашин 84), Мартынович, Спайич, Камболов (Голубев 60), Стоцкий, Ольссон (Уткин 66), Намли, (Сперцян 66), Вильена (Сулейманов 46), Вандерсон (Халназаров 72), Ари (Игнатьев 66).
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Напомним, что минувшей зимой победителем Кубка «Матч Премьер» становился «Спартак».
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