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«Краснодар» победил «Спартак» и стал обладателем Кубка «Матч Премьер»

сегодня, 20:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В заключительном поединке Кубка «Матч Премьер» «Спартак» уступил «Краснодару». 

Таким образом, «быки» стали победителями данного турнира.

Итоговая таблица турнира в Австрии

1. «Краснодар» — 9 очков
2. «Ростов» — 6
3. «Спартак» — 3
4. ЦСКА — 0.

Австрия, стадион Шпаркассе Пеллау

«Спартак» - «Краснодар» 1:2 (0:0)
Голы: З. Бакаев 63 - Камболов 39, Ари 64

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко 74), Мельгарехо (Ташаев 77), Зобнин, Фернандо, Ханни (Джано 57), З. Бакаев (С. Бакаев, 73), Игнатов (Ломовицкий 57), Понсе (Адриано 57).
Главный тренер: Кононов Олег.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ивашин 84), Мартынович, Спайич, Камболов (Голубев 60), Стоцкий, Ольссон (Уткин 66), Намли, (Сперцян 66), Вильена (Сулейманов 46), Вандерсон (Халназаров 72), Ари (Игнатьев 66).
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Напомним, что минувшей зимой победителем Кубка «Матч Премьер» становился «Спартак».

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Протоколы  Стадион «Шпаркассе Пеллау»
Источник: Soccer.RuРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   154 / 697
сегодня в 22:10
все норм, спартачи ликуют что хоть в товарняках место выше ЦСКА, но они не в курсе что ЦСКА ещё делает физ закладку, а спартак, Краснодар готовятся к квалификации
Спартак может чудом пройдёт хоть одну квалификацию
Nikola45
Nikola45
   145 / 697
сегодня в 22:09
Просто Бог не любит Мясо ))
viv
viv ответил spartach n1
   169 / 697
сегодня в 22:08
«cпартак» установил антирекорд среди российских клубов

Московский «cпартак» уступил «Вильярреалу» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы и с 5 набранными очками финишировал на 4-м месте в квартете G. ГЫ - ГЫ
RamonCSKA
RamonCSKA
   154 / 697
сегодня в 22:06
ну у них все норм более форсированная подготовка, им в квалификации надо раньше начинать, а с тяжёлыми ногами вылетят быстро
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   79 / 697
сегодня в 22:05
Хорошо размялись перед сезоном!) С первым бычков трофеем!!!)))

Хотя говорят, что выигрывали кубок вафф до этого...)
drug01
drug01
   80 / 697
сегодня в 22:04
Все так должно и быть
Великолепный
Великолепный
   39 / 697
сегодня в 22:00
Apsny
Apsny ответил Так Себе Аналитик
   339 / 697
сегодня в 21:57
Жаль, хотелось, чтобы хрюшки снова получили свой любимый трофей, жалко их пустующий музей, придется весь пивом "Спартаковское" заставить((
    Erlov
    Erlov
       396 / 697
    сегодня в 21:55
    Задачи и цель ФК Свиньи на сезон понятны - пердив.
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       39 / 697
    сегодня в 21:52
    Danrog
    Danrog
       105 / 697
    сегодня в 21:52
    Да и стыдиться надоело.
    Bладимиp
    Bладимиp
       114 / 697
    сегодня в 21:51
    Свиней в чемпионате даже москалев с лампочкиным на пятое место вряд ли вытянут.
    scikuni
    scikuni
       562 / 697
    сегодня в 21:51
    надеемся что для мурада этот шарик с позолотой лишь полуденный перекус
    Aris
    Aris
       409 / 697
    сегодня в 21:51
    А где команда? Где тренер? И где вообще футбол?
    Еврей1
    Еврей1
       290 / 697
    сегодня в 21:48
    спартак шампиньон!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       12 / 697
    сегодня в 21:47
    Жаль, хотелось, чтобы хрюшки снова получили свой любимый трофей, жалко их пустующий музей, придется весь пивом "Спартаковское" заставить((
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       15 / 697
    сегодня в 21:47
    А Зенит почему не играл? Или они сразу с полуфинала ЛЧ начнут?
    spartach n1
    spartach n1 ответил 161регион
       1 / 697
    сегодня в 21:47
    Юг рулит....)))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Юрниекс
    сегодня в 21:46
    Знаешь конявый я хоть болею за Спартак но с Кононовым не знаю как пойдёт игра, а вы походу смотрю не очень игра идёт, надеюсь в ле не опозоритесь
    спартак 1987
    спартак 1987
       212 / 697
    сегодня в 21:46
    кони как всегда четвёртые, сколько бы команд не участвовало в различных турнирах: рпл, лч, кубок матч премьер😂
    11-и метровый
    11-и метровый
       175 / 697
    сегодня в 21:46
    Краснодар размялся над очень посредственной командой с тренером-физруком.
    EAGuar As
    EAGuar As
       108 / 697
    сегодня в 21:45
    С победой Краснодар .
    Faustello
    Faustello ответил Ангел неБесГрешен
       5 / 697
    сегодня в 21:44
    Вот что значит без своих судей приехали. В прошлом сезоне знатно у них получилось...
    Лампочкин за сезон заработал на нормальный отпуск )))
    Юрниекс
    Юрниекс
       196 / 697
    сегодня в 21:43
      спартак 1987
      спартак 1987
         212 / 697
      сегодня в 21:43
      получилось посмотреть последние пол часа первого тайма. Спартак приятно удивил сегодня! понравились Игнатов и Рассказов в игре с быками. Бакаев если так продолжит уже в этом августе дебютирует за реал...вобщем повод порадоваться от увиденного сегодня есть. краснодару удачи в лч
      spartach n1
      spartach n1
         1 / 697
      сегодня в 21:42
      передаём лавры и мемы про кубок матч премьер краснодару !
      Jake Sully
      Jake Sully
         426 / 697
      сегодня в 21:42
      очень слабый соперник попался Краснодару в финале, уровня ФНЛ.. выиграли на классе в пол ноги... соперник был очень слабый.
      Alpribas
      Alpribas
         160 / 697
      сегодня в 21:42
      Свиньи тарасовские опять обиженные на весь сезон, любимый кубок отняли.
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 697
      сегодня в 21:40
      43феев лючший)...
      Alladins
      Alladins
         88 / 697
      сегодня в 21:40
      Пошто опять свиней обидели?
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