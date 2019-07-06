Боярский: «Это была равная игра замечательных людей»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «сине-бело-голубые» уступили «Локомотиву» (2:3).

Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд, с разным стилем, с разным эмоциональным настроем, с разными тренерами, с разной спецификой футбола, но с единым желанием выиграть.

Но сегодня победил «Локомотив» — это замечательно. Они действительно сегодня оказались сильнее, но это не значит, что кто-то кому-то проиграл. Это была равная игра замечательных людей.

Смотрел с огромным удовольствием, потому что такого футбола давно я не видел в нашей стране. Это европейский футбол, показавший, что наши футболисты достойны соревнований на европейском уровне. Замечательная игра, замечательные тренеры, я очень люблю и нашего тренера и московского тренера. И игроки очень хорошо играли, эмоционально, не грубо.