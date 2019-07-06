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Боярский: «Это была равная игра замечательных людей»

сегодня, 23:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча за Суперкубок России, в котором «сине-бело-голубые» уступили «Локомотиву» (2:3).

Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд, с разным стилем, с разным эмоциональным настроем, с разными тренерами, с разной спецификой футбола, но с единым желанием выиграть.

Но сегодня победил «Локомотив» — это замечательно. Они действительно сегодня оказались сильнее, но это не значит, что кто-то кому-то проиграл. Это была равная игра замечательных людей.

Смотрел с огромным удовольствием, потому что такого футбола давно я не видел в нашей стране. Это европейский футбол, показавший, что наши футболисты достойны соревнований на европейском уровне. Замечательная игра, замечательные тренеры, я очень люблю и нашего тренера и московского тренера. И игроки очень хорошо играли, эмоционально, не грубо.

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Боярский Михаил  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Sport24.ruРедакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
andreika20133
andreika20133
   247 / 735
сегодня в 23:25
Подписываюсь под каждым словом. Но что то подсказывает что наши московские друзья начнут истерику.
Павел Амурский
Павел Амурский
   112 / 735
сегодня в 23:21
И без свиней.
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