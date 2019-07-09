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Леонардо: «Де Лигт не перейдёт в ПСЖ»

сегодня, 02:48

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поставил точку в истории о возможном переходе защитника «Аякса» Матийса де Лигта в парижский клуб.

Нет, де Лигт не перейдёт в ПСЖ. Такая возможность была, это серьёзный футболист, но сейчас не подходящее время для таких больших инвестиций. Мы должны слегка успокоиться, так как у нас нет лишних 200 млн евро.

Также Леонардо прокомментировал слухи о защитнике «Наполи» Калиду Кулибали.

Что касается Калиду Кулибали, это тоже очень дорогой футболист. На данный момент у нас нет конкретного плана по приобретению защитника «Наполи».

Агент де Лигта Мино Райола вчера сообщил о том, что его клиент уже согласовал условия контракта с «Ювентусом».

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
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сегодня в 03:10
И хорошо.
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