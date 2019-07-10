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Фанаты хотят, чтобы Игуаин остался в «Ювентусе»

сегодня, 14:10

Фанаты «Ювентуса» выступают за то, чтобы нападающий Гонсало Игуаин остался в туринском клубе. 

Сегодня футболисты «бьянконери» приезжали в расположение базы «Юве», где стартует предсезонная подготовка. Болельщики, которые встречали сегодня футболистов, пели в честь Игуаина свои песни: «Гонсало, оставайся с нами». 

Ходят слухи, что Игуаин может перейти в «Рому»

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 729
сегодня в 15:03
Глупо отдавать забивного Гонсало.
Rheinfall
Rheinfall
   208 / 729
сегодня в 14:41
Болельщики, которые встречали сегодня футболистов, пели в честь Игуаина свои песни: «Гонсало, оставайся с нами».
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это наверное были днровец князек и жувенале )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 729
сегодня в 14:35
Сначала замену ему надо найти, потом - отпускать.
Шуnя771
Шуnя771
   68 / 729
сегодня в 14:23
Мну тоже хочет!)
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