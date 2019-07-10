Фанаты хотят, чтобы Игуаин остался в «Ювентусе»

сегодня, 14:10

Фанаты «Ювентуса» выступают за то, чтобы нападающий остался в туринском клубе.

Сегодня футболисты «бьянконери» приезжали в расположение базы «Юве», где стартует предсезонная подготовка. Болельщики, которые встречали сегодня футболистов, пели в честь Игуаина свои песни: «Гонсало, оставайся с нами».

Ходят слухи, что Игуаин может перейти в «Рому».