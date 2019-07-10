Фанаты хотят, чтобы Игуаин остался в «Ювентусе»

Фанаты «Ювентуса» выступают за то, чтобы нападающий Гонсало Игуаин остался в туринском клубе.
Сегодня футболисты «бьянконери» приезжали в расположение базы «Юве», где стартует предсезонная подготовка. Болельщики, которые встречали сегодня футболистов, пели в честь Игуаина свои песни: «Гонсало, оставайся с нами».
Ходят слухи, что Игуаин может перейти в «Рому».
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это наверное были днровец князек и жувенале )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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это наверное были днровец князек и жувенале )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))