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Ибрагимович – лучший футболист года в МЛС

сегодня, 03:12

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛС.

Шведский форвард набрал больше голосов, чем Уэйн РуниДжозеф Мартинес и Аарон Лонг.

За 42 матча в составе «Гэлакси» Ибрагимович забил 35 голов.

Ранее Ибрагимович представил свою версию сборной всех времён, поставив себя на все 11 позиций.

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Все комментарии
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   19 / 738
сегодня в 04:52
красава
STVA 1
STVA 1
   49 / 738
сегодня в 04:48
Ибра молодец!!!
beefs
beefs
   96 / 738
сегодня в 04:48
Ну и даёт старичок...
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