Ибрагимович – лучший футболист года в МЛС

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком года в МЛС.
Шведский форвард набрал больше голосов, чем Уэйн Руни, Джозеф Мартинес и Аарон Лонг.
За 42 матча в составе «Гэлакси» Ибрагимович забил 35 голов.
The one and only Zlatan is named the @ESPYS Best MLS Player.— ESPN FC (@ESPNFC) 10 июля 2019 г.
He is the ninth LA Galaxy player to win the award 🏆 pic.twitter.com/L18oxdAone
Ранее Ибрагимович представил свою версию сборной всех времён, поставив себя на все 11 позиций.