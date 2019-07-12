Дмитрий Черышев: «Денис получает в „Валенсии“ огромное удовольствие»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» , отец полузащитника , прокомментировал подписание футболистом контракта с «Валенсией».

Никаких сомнений в том, оставаться ли в «Валенсии», не было.- У Дениса очень хорошие отношения с тренером, который доверяет ему, сын знает его требования. Это тоже очень важно. Здесь всё совместилось, все детали пазла сошлись.

Трудностей не было, были небольшие задержки, но они носили другой характер. Денис подписал полноценный контракт, все довольны.

Мы прекрасно понимали, какие требования выдвигает главный тренер. Денису нравится, где он сейчас находится, получает огромное удовольствие. Когда зашел вопрос о контракте, сын, естественно, согласился.