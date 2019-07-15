VAR на матче «Локомотив» - «Рубин» будет работать в оффлайн-режиме

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что VAR на матче 1-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Рубином» будет использован в тестовом режиме оффлайн. Это значит, что арбитры на поле не будут иметь связь с видеоассистентом.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что оборудование уже на месте.
Действительно, к нам привезли оборудование для VAR. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работала эта система. Знаем о высокой степени готовности, и потому, когда к нам обратились, мы оказали всяческое содействие.