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VAR на матче «Локомотив» - «Рубин» будет работать в оффлайн-режиме

вчера, 19:50
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В пресс-службе «Локомотива» сообщили, что VAR на матче 1-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Рубином» будет использован в тестовом режиме оффлайн. Это значит, что арбитры на поле не будут иметь связь с видеоассистентом.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что оборудование уже на месте.

Действительно, к нам привезли оборудование для VAR. Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас работала эта система. Знаем о высокой степени готовности, и потому, когда к нам обратились, мы оказали всяческое содействие.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 802
сегодня в 00:12
А почему нельзя сделать тестовый режим онлайн, стесняюсь спросить?)
Faustello
Faustello ответил Duda Gigolaev Osetin
   10 / 802
вчера в 22:59
Ничего не понял
После матча все понятно, решили не включать чтобы Локо опять судейками потащить - Сухина рулит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   446 / 802
вчера в 22:49
Ничего не понял
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